Jihomoravský kraj schválil dosud největší nákup, pořídí vlaky za 7 miliard

Kraj tento nákup začal připravovat před čtyřmi roky a po celou dobu u něj stál krajský náměstek pro dopravu Roman Hanák (ČSSD). Ten i na dnešním zasedání zastupitelů připomněl, proč se kraj rozhodl jít tímto směrem.

„Když jsme se v minulosti bavili v dopravní komisi na asociaci krajů, tak jsme od dopravců slyšeli, že jsou schopni investovat do modernizace jednotky miliard na nákup vlaků, ale pro celý stát,“ uvedl náměstek.

Jihomoravský kraj je tak jediný v celém Česku, který zmodernizuje soupravy a následně začne dopravcům své vlaky půjčovat.

Přestože Hanák mluvil o jednotném a bezproblémovém postupu, dnešní mimořádné jednání krajských zastupitelů svolané právě kvůli nákupu vlaků se protáhlo na tři hodiny.

Hlasování přímo rozdělilo vládnoucí krajskou koalici. Největší výhrady měli koaliční zastupitelé za ANO Petr Vokřál a Taťána Malá a také Jan Vitula z TOP 09.

„Není to stavba školy, má to jasné dopady do ekonomiky kraje. My nevíme skoro nic. Nevíme, kolik nás bude stát provoz linek S2 a S3, kde budou vlaky nasazeny, jen předjímáme. Vidím v tom ekonomické riziko,“ prohlásil Petr Vokřál. Nelíbilo se mu ani, že Škoda Transportation zbyla v obřím tendru jako jediný uchazeč, který splnil podmínky.

Návrh byl nicméně díky jednomyslné podpoře opozice schválen velkou většinou 53 hlasů z 59 přítomných zastupitelů.

Jihomoravský kraj teď podle Hanáka musí počkat na potvrzení od Evropské komise o přidělené dotaci přes pět miliard korun, na zbývající sumu 1,6 miliardy si kraj bere úvěr.

„Očekáváme, že toto potvrzení budeme mít do konce listopadu, poté můžeme podepsat smlouvu s dodavatelem. Přesný harmonogram dodávek kolejových vozidel se dozvíme až od výrobce,“ přiblížil Hanák s tím, že všechny vlaky musí mít kraj do konce roku 2022.