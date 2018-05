Vizovice chystají proměnu vlakového nádraží, rozšíří tam parkování

Chodník po pravé straně u domů čeká oprava, na protější straně se naopak zruší a přibudou tam místa pro auta.

„Nový chodník vznikne ve stávající zeleni, kde pěšinka už je a spousta lidí tudy chodí,“ popsala místostarostka Alena Hanáková.

K nádraží by také měly zajíždět některé meziměstské autobusy. Radnice už o tom jednala se Zlínským krajem, který řeší systém autobusové dopravy v regionu, a má jeho předběžný souhlas.

„Hodně lidí přijede do Vizovic po železnici a pak pokračuje v jízdě do obcí v okolí. Takto by získali lepší návaznost na vlak. Cesta na náměstí, kde autobusy zastavují, je hlavně pro starší lidi náročná, přece jen jde o větší vzdálenost,“ vysvětlila Hanáková.

Neznamená to ale, že by se ve městě rušily zastávky na náměstí či na Razově. „Naopak, jedna nová přibude a stávající zůstanou zachované,“ slíbila místostarostka.

Projekt je součástí modernizace celé trati

Chystané práce jsou součástí plánované modernizace a elektrifikace železniční trati mezi Otrokovicemi, Zlínem a Vizovicemi. Bude stát 12 miliard korun a Správa železniční dopravní cesty s ní chce začít na přelomu let 2019 a 2020.

„Máme zhruba rok, abychom vše připravili. Chceme to stihnout tak, abychom stavební práce mohli spojit s touto modernizací,“ uvedla Hanáková.

Jenže problém je v tom, že se jedná o investici, která se z větší části netýká pozemků v majetku vizovické radnice. Proto zatím nejde říct, kdy k plánované proměně dojde a kdo ji zaplatí.

„Teď nás čeká další kolo jednání s vlastníky pozemků, Zlínským krajem a dalšími orgány státní správy. Určitě chceme využít možnost dotace, ale budeme muset přispět i z vlastní pokladny,“ uvědomuje si Hanáková.