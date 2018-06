V Chebu začala půlmiliardová oprava nádraží, nejvýznamnějšího uzlu v kraji

Cestující mohou na vlastní oči sledovat, jak pokračují práce na modernizaci nejvýznamnějšího železničního uzlu v kraji za půl miliardy korun.

Stavba, kterou financuje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), by měla přinést vyšší spolehlivost a bezpečnost železniční dopravy a po dokončení také zvýšit kulturu cestování. To by mohlo přispět k vyšší atraktivitě cestování vlakem a ke zvýšení počtu cestujících.

Připravovaná stavba obnáší rekonstrukci celého kolejiště železniční stanice Cheb, modernizaci nástupišť a vybudování bezbariérových přístupů k vlakům.

„To bude také největším přínosem pro cestující. Díky tomu, že zde vyrostou výtahy, dostanou se i lidé s omezenou schopností pohybu na všechna nástupiště komfortně,“ uvedl náměstek ředitele SŽDC Mojmír Nejezchleb.

Dodal, že chystaná stavba řeší také úpravy nástupišť tak, aby vystupování i nastupování bylo pro cestující pohodlnější. Všechna nástupiště budou po celé délce vybavena vodicími liniemi pro nevidomé, nebudou chybět ani bezpečnostní a signální pásy.

„Úpravy se dotknou i zastřešení a osvětlení peronů. Rekonstrukcí projde také stávající podchod. Vše za běžného provozu, dopravní obslužnost bude v maximální míře zachována,“ uvedl náměstek Nejezchleb.

Lidé s handicapy, kteří se obtížně pohybují, úpravy na nádraží vítají. „Bezbariérovost určitě bude prospěšná. Pomůže třeba seniorům nebo maminkám s kočárky,“ řekl například Tomáš Harant, který se pohybuje na vozíku.

Pod rekonstruovanými kolejemi, které budou osazeny novými výhybkami s moderním elektrickým ohřevem, bude provedena rekonstrukce železničního spodku. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce na železničním svršku projde modernizací také zabezpečovací a sdělovací zařízení a další elektrorozvody.

Kromě většího komfortu pro cestující a vyšší bezpečnosti nabídne nádraží i další novinku. Po úpravách trati se rychlost vlaků projíždějících nádražím zvýší z 60 na 80 kilometrů za hodinu.

Modernizace železničního uzlu v Chebu je významná i z pohledu mezinárodní a nákladní dopravy. Řada firem, které podnikají v chebské průmyslové zóně, by přivítala obnovení železniční vlečky, která by propojila lokalitu u letiště s chebským nádražím. Zboží by tak nemuselo za zákazníky putovat v kamionech, ale po železnici.

Modernizace železničního uzlu Cheb má stát celkem 516 milionů korun. Z toho 389 milionů pokryje dotace z evropských fondů, konkrétně z programu Nástroj pro propojení Evropy. Stavbu bude provádět společnost Strabag Trail. Hotovo má být v září příštího roku.

V plánu je také rekonstrukce nádražní budovy

„Cheb je stanice, která v posledních desetiletích neprošla významnější rekonstrukcí. My nyní ten stav napravujeme,“ uvedl náměstek ředitele SŽDC Mojmír Nejezchleb s tím, že v plánu je i rekonstrukce samotné nádražní budovy včetně zateplení. Ta má stát okolo 100 milionů korun. „V současné době ji projektujeme. Zahájit bychom ji měli přibližně za tři roky,“ doplnil.

Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše se už na nádraží v Chebu dokončuje výměna oken a oprava střechy na části budovy, která není památkově chráněná.

Cheb je významný také tím, že do tamní stanice zajíždějí rychlovlaky Pendolino. Karlovarský kraj chce prosadit, aby Pendolino zajíždělo i do Karlových Varů. To bude možné po rekonstrukci karlovarského horního nádraží.