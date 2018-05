Začala modernizace chebského vlakového nádraží za půl miliardy

Modernizace nejvýznamnějšího železničního uzlu v kraji za celkem půl miliardy korun začala ve čtvrtek.

„Největším přínosem pro cestující bude vybudování výtahů, díky kterým se i lidé s omezenou schopností pohybu dostanou na všechna nástupiště komfortně. Připravovaná stavba řeší také úpravy nástupišť tak, aby vystupování a vystupování z vlaku bylo pohodlnější. Všechna nástupiště budou po celé délce vybavena vodicími liniemi pro nevidomé, bezpečnostními a signálními pásy. Úpravy se dotknou i zastřešení a osvětlení, rekonstrukcí projde také stávající podchod. Vše za běžného provozu,“ uvedl náměstek ředitele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Mojmír Nejezchleb.

Projekt dále zahrnuje rekonstrukci kolejiště železniční stanice Cheb, a to včetně vložení nových výhybek, které navíc získají elektrický ohřev. Rychlost vlaků projíždějících nádražím se po rekonstrukci zvýší z 60 na 80 kilometrů za hodinu.

Změny na nádraží v Chebu oprava železniční stanice bude stát víc než půl miliardy korun

korun lidé s omezenou schopností pohybu využijí nově výtahy

úpravy čekají nástupiště , kam bude i bezbariérový přístup, i kolejiště

, kam bude i bezbariérový přístup, i kolejiště nastupování do vlaků usnadní nástupištní hrana ve výšce 550 milimetrů nad kolejí

ve výšce 550 milimetrů nad kolejí na nástupištích přibude zabezpečovací technika

v plánu je i rekonstrukce samotné nádražní budovy za 100 milionů korun, dojde na ni patrně za tři roky

Modernizace železničního uzlu Cheb, který je významný i s ohledem na mezinárodní dopravu, má stát celkem 516 milionů korun. Z toho 389 milionů pokryje dotace z evropských fondů, konkrétně z programu Nástroj pro propojení Evropy. Stavbu bude provádět společnost Strabag Trail. Hotovo má být v září příštího roku.

„Cheb je stanice, která v posledních desetiletích neprošla významnější rekonstrukcí. My nyní ten stav napravujeme,“ uvedl náměstek Nejezchleb s tím, že v plánu je i rekonstrukce samotné nádražní budovy. Ta má stát okolo 100 milionů korun. „V současné době ji projektujeme. Zahájit bychom ji měli přibližně za tři roky,“ doplnil.

Cheb je významný také tím, že do tamní stanice zajíždějí rychlovlaky Pendolino. Karlovarský kraj chce prosadit, aby Pendolino zajíždělo i do Karlových Varů. To bude možné po rekonstrukci karlovarského horního nádraží. Železničáři slibují, že stavba přinese vyšší spolehlivost a bezpečnost železniční dopravy a zvýší i kulturu cestování. To by podle předpokladů mělo přispět k vyšší atraktivitě cestování vlakem a zvýšit i počet cestujících.