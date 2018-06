Na krumlovském vlakovém nádraží si lidé stěžují na WC i výdej jízdenek

Když přijedete do Českého Krumlova vlakem, vystoupíte na zmodernizovaném nádraží s novým nástupištěm i kolejemi. Ale to je jediné, co mohou příznivci dráhy ve městě pochválit.

„Lidé nejsou spokojeni se službami pro cestující na nádraží, které se po změně přepravce zhoršily. Nejsou hodny okresního města, navíc zapsaného v seznamu UNESCO. Vlakem sem přijíždí spousta cestujících, například z Dálného východu, a vstupní brána do města je ostudná,“ uvedl českokrumlovský ekonom František Socha.

Místní spisovatel Jan Vaněček připomněl, že provoz na trati do Kájova byl zahájen v roce 1891 a služby byly už tehdy na vyšší úrovni než dnes.

„Záchody, čekárna a výdej jízdenek byly zabezpečeny 24 hodin denně. Teď je WC otevřeno pouze ve všední dny od 8.30 do 15 hodin, ještě s polední pauzou. To mají mimo tuto dobu a o víkendu cestující močit na koleje?“ posteskl si Vaněček.

Fakt je, že pohled na dvojici mladých Asiatek s kufry na kolečkách, které v sobotu dopoledne nechápavě zíraly na otvírací dobu toalet za 12 korun, nebyl radostný.

A když se turistky rozhlédly po přetékajících odpadkových koších před ošuntělou výpravní budovou, jen stiskly pevněji držadla svých zavazadel a rychle vyrazily dohnat početnou skupinu svých druhů na cestě z nádraží do centra.

Cestující kritizují také absenci pokladní přepážky Českých drah, ve stanici si mohou koupit pouze jízdenky dopravce GW Train Regio. Jenže s tím mohou jezdit po třech pošumavských tratích, a když chtějí pokračovat v cestě třeba z krajského města rychlíkem, na krumlovském nádraží jim nikdo nepomůže.

„S prodejem jízdenek v Krumlově jsme skončili, protože tam nejsme dopravcem. Cestující si je mohou pořídit jinými kanály, například přes e-shop nebo prostřednictvím chytrých telefonů,“ sdělila mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

Jenže moderní cesty nákupů zatím nejsou dostupné pro všechny. „Pochybuju, že si staří lidi kupují jízdenky přes internet. Je to pro ně další omezení při cestování. Často se i hůř pohybují a při tom aby ještě běhali od pokladny jednoho dopravce ke druhé,“ podotkla Libuše Kuchtová z krumlovského Klubu českých turistů.

Podle Pistoriusové neumožňuje prodej jízdenek jiným dopravcem novela zákona o dráhách, ministerstvo dopravy už ale připravuje jednotné odbavení. A to usnadní život všem, cestujícím i dopravcům, kterých na železnici přibývá.

Lidé ale mají výhrady i k novým vlakům, které jezdí na trati do Kájova. „Některé vagony jsou velmi hlučné, cestující na sebe musí křičet, aby se vůbec slyšeli,“ řekl Socha.

Dopravce se však hájí, že jeho soupravy splňují hlukové limity Evropské unie, problémy dělá jízda vlaků po zastaralých kolejích.

„Nejde o některé vagony, spíše o některé traťové úseky. Hluk je násobně vyšší tam, kde nejsou svařené kolejnice. Tak, jak bude Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) postupně rekonstruovat koleje, bude postupně docházet ke snižování hluku uvnitř i vně námi provozovaných vlaků,“ sdělil generální ředitel GW Jihotrans Robert Krigar s tím, že zdrojem hluku jsou i topné agregáty v motorových vozech. „Při dílenských opravách v depu měníme motorky topných těles za méně hlučné,“ dodal.



Opravy až na konci roku

Krumlovští radní o neutěšené situaci na vlakovém nádraží vědí. „Dostáváme připomínky od lidí, stěžovaly si i průvodkyně. Starosta jednal se SŽDC a domlouval s nimi věci kolem úklidu. Stížnosti jsou oprávněné a my se snažíme apelovat na vlastníka, aby služby zlepšil,“ řekl místostarosta Josef Hermann.

Turisty ani místní nezajímá, že za vzhled a provoz nádraží odpovídá SŽDC a dopravce mu platí poplatek za použití kolejí a související infrastruktury, tedy i použití nástupišť a čekáren. „V Krumlově bývalo pěkné nádraží, ale je to dnes jen nástupní a výstupní stanice,“ konstatoval Vaněček.

SŽDC plánovala začít už na jaře s obnovou výpravní budovy, podle nového harmonogramu tam řemeslníci zřejmě nastoupí až koncem roku. Aspoň že záchody otevřou dřív.

„Od 1. června budou přístupné denně včetně víkendů od 8.30 do 19.30. Klíče od WC půjčují zaměstnanci na nádraží v infocentru,“ slíbil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.