Vlakem k Máchovu jezeru můžete jet i letos

11:14

K Máchovu jezeru se turisté pohodlně dostanou spěšným výletním vlakem Liberec–Doksy i v letošním roce. Z Liberce do Starých Splavů, do Doks (a zpět) poprvé v nové sezóně vyjel vlak v sobotu 30. června 2018. Turistický vůz bude po železnici jezdit během léta o víkendech a státem uznaných svátcích až do neděle 2. září 2018.