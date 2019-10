Vlaky z Prahy na západ Čech zrychlí, přibudou nové přímé spoje

Mluvčí Českých drah (ČD) Petr Šťáhlavský řekl, že bude jezdit více přímých vlaků z Prahy přes Plzeň do Klatov.

„Dojde i k jejich zrychlení. Z Klatov do Prahy budou trasu zdolávat 137 minut, jízda bude o čtvrt hodiny kratší než nyní. Z Prahy vlak dojede do Klatov za 135 minut, tedy o 11 minut dříve než teď. Je to dáno i zkrácením doby pobytu ve stanicích,“ řekl Šťáhlavský.

Před necelým měsícem informoval šéf Správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda, že na druhý pokus byly trolejové zkoušky ve čtyřkilometrovém železničním tunelu u Plzně úspěšné.

Nově je v něm pro vlaky povolená rychlost až 160 kilometrů v hodině. Ve zbytku úseku mezi Plzní a Rokycany je podle aktuálních informací povolená maximální rychlost 130 kilometrů v hodině.

S novým jízdním řádem přibudou i dva večerní vlaky. První bude vyjíždět ve 20.33 hodin z Chebu a v Praze bude ve 23.20 hodin.

Opačným směrem vyjede Západní Expres ve 22.30 hodin a v Plzni bude tři minuty před půlnocí. „Stavět bude v Hořovicích i Rokycanech,“ upřesnil Šťáhlavský.

