Na Domažlicku najel vlak na spadlý strom, trať do Německa je uzavřená

Ke srážce došlo před 18. hodinou, podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara zůstal strom zaklíněný pod vlakem. Hlavní trať z Plzně do Domažlic a do Německa bude uzavřena nejméně do 21:00.

„Událost se stala v nepřístupném terénu. Hasiči museli na místo dojít asi 200 metrů pěšky. V současné chvíli tam jsou jednotky SŽDC,“ uvedl mluvčí. Hasiči se snažili strom odstranit.

Podle strojvedoucího není poškození vlaku velké. „Po odstranění stromu bude vlak schopen dojet do nejbližší stanice, cestující zůstanou do té doby v soupravě. Trať bude uzavřena další dvě hodiny,“ dodal.