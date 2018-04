Čekání na vlak zkrátí kniha. Na nádraží v Turnově bude knihovna i pošta

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) napumpuje do dvou let další desítky milionů také do dalších nádražních budov v Pojizeří. Až v Turnově práce skončí, přesunou se dělníci na nádraží do Semil.

Historická budova turnovského nádraží z roku 1906 se v minulosti opravovala pouze minimálně. Před rekonstrukcí byla zasažena vlhkostí, která se projevovala opadáváním omítek.

Před dvěma lety skončila první část její obnovy. V hale stavbaři odstranili veškeré nevyhovující obklady. Odborníci očistili nástěnné malby Karla Vika s tematikou Českého ráje. Vzniklo tady pekařství nebo trafika.

Místo restaurace občerstvení a knihovna s poštou

Druhá etapa rekonstrukce trvá od loňského podzimu. „V místě bývalé restaurace bude rychlé občerstvení s obslužným pultem. V další části, kde bývala restaurace, bude městská knihovna a poslední prostory obsadí Česká pošta. Ta sem přesune dopisní a balíkové služby z prostoru na opačné straně nádražní budovy. Tady zůstane už jen technické zázemí,“ vyjmenoval náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola.

Dodal, že firma zachová v prostoru občerstvení a knihovny historické sloupy. „Na peroně pak restaurujeme staré secesní sloupy z litiny. Původní podoba se vrátí i podhledům,“ doplnil Drmola.

Peníze správa investuje také do obnovy vnitřních povrchů, rekonstrukce inženýrských sítí či opravy přístřešku na peronu. Pak bude následovat třetí etapa prací.

„Ta zahrne opravu provozní části budovy s dopravní kanceláří. Termín zahájení těchto stavebních prací zatím není znám,“ upozornil náměstek.

V Semilech zbourají záchody

Turnov je druhý nejdůležitější železniční uzel v Libereckém kraji. „Železniční stanicí v Turnově projde denně okolo 2800 cestujících,“ uvedla před časem mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová. „Procházejí tudy tratě Praha - Turnov, Hradec Králové - Jičín - Turnov a Hradec Králové - Jaroměř - Liberec. V Turnově začíná, končí a nebo jím projíždí sto vlakových spojů denně.“

V srpnu má začít rekonstrukce nádražní budovy také v Semilech. Spolkne přibližně 35,2 milionu korun a potrvá do příštího roku. Stavbaři upraví vnější vzhled budovy. Toalety pro cestující přemístí do výpravní budovy. Původní záchody zbourají.

„Provedeme také sanaci vzlínající vlhkosti. Upraví se rovněž celý interiér budovy a dojde tady k dispozičním úpravám,“ vysvětlil Drmola.

A není to vše. SŽDC chce v nejbližších letech zmodernizovat v Libereckém kraji také nádražní budovy v Blíževedlech na Českolipsku. Začít by měly i opravy budov v Liberci - Horním Růžodole, Horní Polici či ve Velkých Hamrech.