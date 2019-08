Leo Express chystá nové vlakové spoje, poprvé vyrazí i na jižní Moravu

Už tři roky mohou cestující z jižní Moravy využívat vlaky společnosti RegioJet. Vedle státních Českých drah je dosud jediným soukromým dopravcem na jihomoravské železnici. Ne nadlouho. Letos v prosinci se podle návrhu nového jízdního řádu k RegioJetu přidá také firma Leo Express.

Na žluto-černé vlaky jsou od konce roku 2013 lidé zvyklí v sousedním Zlínském kraji, kde soupravy mířící z Prahy přes Olomouc končí ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

Teď chce společnost podnikatele Leoše Novotného nejen navýšit počet spojů, ale především pro většinu z nich v podobě šesti párů vlaků prodlouží trasu až na sousední Slovensko do Bratislavy.

Právě díky tomu se dostanou i na jižní Moravu, kde zastaví v Hodoníně a Břeclavi. „Pro Leo Express to bude první vstup na železnici v Jihomoravském kraji,“ podotkl mluvčí společnosti Emil Sedlařík s tím, že jinak už v regionu zastavují v Brně a v Mikulově autobusy na lince spojující Krakov a Vídeň.

Prodloužení podle Sedlaříka firma plánuje v souvislosti s nasazením souprav, které Leo Express nakoupil v Číně od největšího vlakového výrobce na světě – CRRC. Zatím však ještě nejsou schválené pro provoz na železnici ve střední Evropě.

„Nyní míří do Česka a čeká je schvalovací proces na testovacím okruhu ve Velimi u Kolína. Věříme, že vše půjde rychle a po dokončení procesu soupravy nasadíme,“ doplnil mluvčí. Zároveň však nevyloučil, že se schvalování může protáhnout a zprovoznění linky přes jižní Moravu z toho důvodu nemusí začít hned v prosinci, jak se plánuje.

Nicméně až se tak stane, pro Břeclav a Hodonín to nebude znamenat jen častější rychlé spojení do Bratislavy, ale i do Olomouce. Dnes cesta z Břeclavi přes Hodonín do Olomouce trvá hodinu a půl. S Leo Expressem to bude zhruba o čtvrt hodiny rychlejší, než kolik lidé stráví na cestě v rychlících Českých drah.

„Břeclav opět začíná být skutečným železničním uzlem, takže čím více vlaků, tím lépe. Pomůže to jak místním, tak i turistickému ruchu,“ věří břeclavský místostarosta Richard Zemánek (KDU-ČSL).

Lidem z Hodonína se zrychlí cesta do Prahy

Hodonín s novými vlaky získá i lepší spojení přímo do Prahy. Pokud dnes lidé jedou s přesedáním přes Břeclav, trvá jim cesta tři a půl hodiny, druhou stranou přes Staré Město ještě o deset minut déle. S Leo Expressem ale budou v Praze obloukem přes Olomouc rychleji než po hlavním koridoru přes Brno.

Trasu do hlavního města by měli zdolat za tři hodiny a deset minut. „Pokud to opravdu tak bude, je to rozhodně dobrá zpráva. Spojení s Prahou jsme totiž v minulosti měli, ale bohužel nevydrželo,“ prohlásil hodonínský místostarosta Petr Buráň (za Svobodné).

Na cestu do Prahy se Leo Express časem bude nejspíš hodit také Břeclavanům. Dnes tam jsou sice výhodněji po koridoru přes Brno za rovné tři hodiny, nicméně v letech 2021 až 2023 správci železnic plánují rozsáhlou modernizaci úseku mezi Brnem a Blanskem. Na velmi vytížené trati by měl být omezen provoz jen na jednu kolej, nebo dokonce úplně přerušen.

Pokud se lidé z jihu Moravy rozhodnou s Leo Expressem od prosince cestovat, musejí počítat s tím, že je ve vlaku povinná rezervace místa. Nelze přitom říct, kolik přesně lidé za cestu například z Hodonína do Prahy zaplatí.

„Naše ceny nejsou fixní, jsou závislé na době nákupu a obsazenosti konkrétního spoje,“ vysvětlil Sedlařík. Do stejného vlaku tak někdo může na zmíněnou trasu koupit jízdenku za 150 korun a jiný za více než trojnásobnou částku. Tedy dráž, než dnes za cestu zaplatí u Českých drah.