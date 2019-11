Spory o vládní čtvrť zastavily obchody mezi Prahou a státem za miliardy

Stát i Praha od sebe navzájem potřebují získat různé pozemky a objekty, ale patová situace nyní výrazně komplikuje budoucnost jiných plánovaných projektů, které s chystanou vládní čtvrtí nijak nesouvisejí.

Dokud se premiér Andrej Babiš (ANO) s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) nedomluví, a to už jakkoliv, stávající situace se pravděpodobně jen tak nezmění.



„Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM – správce nevyužívaného státního majetku – pozn. red.) říká, že nemůže dělat žádné operace se státním majetkem, který spravuje v Praze, než se vyřeší otázka vládní čtvrti. Proto s námi nechce nic směňovat a nic nám ani prodávat,“ tvrdí radní Prahy pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).

Podle něj je proto nutné otázku vládní čtvrti co nejdříve definitivně vyřešit, aby bylo možné dokončit i další záměry. ÚZSVM se ale brání tím, že za situace, kdy Praha odmítá své pozemky pro vládní čtvrť v Letňanech se státem směnit, musí úřad pečlivě vyhodnotit, jak se svým majetkem na území hlavního města dál naloží.

„ÚZSVM zváží, zda majetek, který požadoval magistrát, nelze využít pro státní zaměstnance,“ uvádí mluvčí úřadu Radek Ležatka.

Pokud by se ukázalo, že by to možné nebylo, nezbylo by podle jeho slov nic jiného než nepotřebný státní majetek prodat, a získat tak prostředky na nákup jiných pozemků či budov, kam by bylo možné úředníky do budoucna umístit.

Formou veřejné dražby nebo prostřednictvím výběrového řízení by se tak ÚZSVM mohl už příští rok zbavit například Kasáren Karlín v Praze 8, o něž se ještě začátkem letošního roku zajímal pražský magistrát. Z jeho plánů vytvořit v kasárnách nové sídlo úřadu však záhy sešlo, neboť se ukázalo, že areál technicky ani kapacitně nevyhovuje.

Nicméně mluvčí Ležatka stále ještě nevylučuje možnost, že se stát nakonec přece jen s Prahou dohodne o směně magistrátních pozemků v Letňanech a výše zmíněné úvahy ÚZSM se nenaplní.

Čekají obchody za miliardy

Radní Chabr upozorňuje na to, že v současnosti stojí velké majetkové transakce mezi Prahou a státem, každá z nich údajně v řádu až několika miliard korun.

„Například hlavní město má ve vlastnictví požární zbrojnice. A ministerstvo vnitra, pod které hasiči spadají, se brání investovat do majetku, který mu nepatří,“ poukazuje Jan Chabr na nelogickou situaci. Nevyřešené jsou ale i majetkoprávní vztahy ohledně Nemocnice Na Bulovce, která sice stojí na pozemcích metropole, avšak provozuje ji ministerstvo zdravotnictví.

Pozemky pro vládní čtvrť hledal Babiš i v Malešicích Premiér Andrej Babiš (ANO) si při svém hledání pozemků pro vládní čtvrt prohlédl v polovině listopadu areál hlavního třídicího střediska České pošty v Malešicích , který se pošta chystá opustit. Babiš poté uvedl, že stále zvažuje i další varianty, preferuje však nadále výstavbu v Letňanech. Tu ovšem odmítá vedení hlavního města v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti).

Areál v Malešicích o rozloze 19 hektarů pošta pravděpodobně opustí, aktuálně jedná s Českými drahami o využití drážních pozemků poblíž Kolína. Babiše na místě zklamalo zejména to, že na většině areálu jsou budovy. „Čekal jsem pozemek, ale je to obrovská zástavba, tři obrovské komplexy nemovitostí," řekl premiér. Za výhodu malešického pozemku označil fakt, že leží nedaleko metra Depo Hostivař. Ve prospěch pozemku v Letňanech, který považuje ÚZSVM za ideální pro vznik ministerského komplexu, podle Babiše hovoří to, že tam územní plán umožňuje podobnou stavbu zřídit. (rsr, ČTK)

A obdobně Praha požaduje po státních institucích řadu pozemků či nemovitostí. Vůbec nejznámějším případem je barokní zámeček ve Veleslavíně v Praze 6, který vznikl v první polovině 18. století podle plánů proslulého stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Jako nepotřebný majetek se jej ÚZSVM loni na podzim přes protesty magistrátu chystal nabídnout ve veřejné dražbě minimálně za 382 milionů korun. Na poslední chvíli však ministerstvo kultury tehdy ještě vedené Antonínem Staňkem (ČSSD) svůj předchozí souhlas s prodejem památkově chráněné stavby stáhlo a z obchodu sešlo. Od té doby se ÚZSVM neúspěšně snaží zámeček alespoň pronajmout, naposledy za 223 tisíc korun měsíčně. Nicméně o dalším využití zámečku s úřadem aktuálně jedná právě resort kultury v čele s novým ministrem Lubomírem Zaorálkem (ČSSD). „Ideální by bylo, kdyby se našel zájemce, který by objekt převzal, opravil a provozoval ho. Ministerstvo ale nyní na nákladnou rekonstrukci peníze nemá,“ sdělila mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.

Radnice chce uměleckou školu

Jenže kvůli vleklým sporům se státem je hlavní město jako případný zájemce venku ze hry, pokud za zámeček nenabídne své pozemky v Letňanech. To je ale nepravděpodobné.

Velký zájem o objekt naopak projevuje místní radnice Prahy 6, která tam chce přemístit základní uměleckou školu, ale zároveň má i studii na využití areálu pro zdravotně sociální účely. Na nákup ani generální rekonstrukci jí však potřebné stovky milionů korun nezbývají. Přesto se svého plánu nevzdává. „Chceme využití pro místní, pro obyvatele Prahy 6, proto jednáme s ministerstvem kultury o společném postupu a máme před podpisem memoranda, které naše zájmy stvrdí,“ tvrdí starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

Jeho optimismus však mluvčí Lagronová brzdí. „V tuto chvíli skutečně teprve zkoumáme všechny možnosti a zatím jsme ještě nedošli k žádnému závěru,“ vysvětluje. Ministerstvo tak nakonec může památku převzít a následně ji třeba i dlouhodobě pronajmout Praze 6, stejně tak ale může povolit její veřejnou dražbu.