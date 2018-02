Vláda udělala radost radnici v Krupce u Teplic

Rádiu Impuls řekl, že novinka by mohla pomoci zápisu celé hornické krajiny Krušnohoří na seznam UNESCO: „Samozřejmě, prohlášení národní kulturní památkou tomu jenom přispěje. Navíc myslím, že si to poutní areál zaslouží. Je to v minulosti velice navštěvované místo, byly to takové Lurdy tady u nás na severu. Poutníci sem zajíždějí dodnes a máme tady tradici mariánských poutních slavností,“ popisuje Zdeněk Matouš.

Poutní areál v Krupce má i pohnutou historii. Po roce 1948 tu komunisté internovali kněží a po roce 1968 v něm sídlila okupační Sovětská armáda.