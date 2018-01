Areál muničních skladů ve Vrběticích letos vyčistíme, věří policisté

Pro fungování muničních skladů to bude velký posun. Pokud se naplní plány krajské policie, do vrbětického areálu se za šest měsíců dostanou civilisté.

Od explozí v roce 2014, které kriminalisté stále vyšetřují, to bude vůbec poprvé, kdy stát znovu zpřístupní přísně hlídaný prostor.

„Už není bezpodmínečně nutné, aby část pozemků uvnitř areálu byla uzavřená. Proto teď hledáme způsob, jak je jejich vlastníkům zpřístupnit,“ vysvětlil velitel zásahu a ředitel krajské policie ve Zlíně Jaromír Tkadleček.

Zpřístupněnou a střeženou část nebude dělit plot

Jižní část území nad Vlárskými strojírnami a také část směřující k Vlachovicím jsou totiž prohledaná a vyčištěná od zbytků rozházené munice. To znamená, že některé firmy nebo majitelé by za určitých bezpečnostních opatření mohli v oplocené části areálu obnovit podnikání nebo hospodaření. Mělo by jít zhruba o třetinu území v blízkosti hlavní vjezdové brány.

Kvůli tomu je potřeba přesunout trhací jámu. Po výbuchu ve druhém skladu totiž zůstalo v prostoru velké množství velmi poškozené munice, kterou pyrotechnici nemohou převézt a musejí ji likvidovat přímo ve Vrběticích.

„Není výjimkou, že za den najdeme i desítky kusů munice,“ poukázal Tkadleček.

V polovině roku už by ale ohledání epicentra, které leží na opačné straně areálu, v severovýchodní části blíže k Haluzicím a Lipové, mohlo být hotové. Policie pak bude pokračovat v čištění území.

Mezi zpřístupněnou a střeženou částí by ale nevyrostl žádný plot.

„To je nesmysl. My vlastně jen posuneme své hranice střežení a budeme se soustředit na bezpečnostní kilometr kolem druhého epicentra. Otevřenou část bude kontrolovat její vlastník, který bude mít přehled o tom, koho dovnitř pouští a za jakých podmínek,“ upřesnil policejní ředitel.

Čtyři budovy chce využívat Vojenský technický ústav

Majitelem vlachovického areálu už není Vojenský technický ústav (VTÚ), ale Vojenské lesy a statky (VLS). Státní organizace už teď pomáhá policii s hlídáním areálu.

A také plánuje hospodaření na území uvnitř skladů, které v minulosti spravovaly Lesy ČR. Jak jednoduchá nebo naopak náročná bude starost o stromy a pozemky zasažené explozí, dnes nikdo netuší.

„Jsme zvyklí hospodařit i v takových podmínkách, lépe řečeno, jsme právě na takové vojenské prostory specialisté,“ ujistil mluvčí VLS Jan Sotona.

Do areálu se chce vrátit i VTÚ. K dispozici bude mít čtyři budovy, do nichž zatím nemá přístup.

„Předpokládáme, že v nich budeme pokračovat v obranném výzkumu a vývoji zbraní a munice,“ konstatoval mluvčí Pavel Lang.

Areál čeká několikaletá komplexní asanace

Už v těchto dnech mají ke svým pozemkům přístup desítky soukromníků i firem. Policie jim na začátku ledna předala dohromady téměř 100 hektarů.

Nejpozději přijdou na řadu majitelé území, které leží v bezpečnostním perimetru druhého epicentra.

Úplný odchod policie z Vlachovic by měl nastat na konci roku, pokud vše půjde podle plánu. Jak ministerstvo obrany v budoucnu využije desítky skladů, není jisté.

Areál by ale měl projít komplexní asanací, což je záležitost trvající několik let.