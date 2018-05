Trnkobraní láká na Nohavicu, dorazí i Mandrage, Jelen a Arakain s Bílou

„Jsme moc rádi, že do další padesátky festival vstupuje s Jarkem Nohavicou jako hlavní hvězdou. Jednali jsme s ním několik let, loni jsme ho velmi chtěli na festivalové padesátiny, ale až letos to klaplo,“ podotkl Michal Šesták, organizátor vizovické přehlídky.

Nohavica v minulosti býval pravidelným účastníkem festivalu, naposledy se ale na něm objevil v roce 1997. Letos vystoupí v sobotu od 19 hodin.

Páteční program nabídne kapely jako jsou Wohnout, Divokej Bill, Visací zámek, Mandrage či Pekař.

V sobotu už od 12 hodin vystoupí Arakain s Lucií Bílou, později zahrají MIG 21, Jelen, Ewa Farna, Argema či Mirai. Tradičně dorazí také domácí Fleret a Zuzana Šuláková, dcera již zesnulé folklorní legendy Jarmily Šulákové, nebo oblíbená skupina Kosovci.

„Stejně jako loni v oficiálním programu Trnkobraní vystoupí i kapela, která vzejde z výsledků talentové soutěže Zahraj si s kapelou na Trnkobraní. Hlasování aktuálně vrcholí na facebookové stránce festivalu,“ popsal Šesták.

Film, divadlo, folklor i aktivity pro děti

Nebude chybět ani soutěž v pojídání švestkových knedlíků, která se uskuteční v sobotu od 13.20 hodin a budou ji moderovat Patrik Hezucký s Michalem Kavalčíkem. A zúčastní se jí opět i kapely.

„Loni v soutěži hudebních jedlíků s přehledem zvítězila skupina Visací zámek s celkem 154 snědenými knedlíky, tedy v průměru 30,8 knedlíku na člena kapely,“ poznamenal Šesták.

Ovocné knedlíky budou k ochutnání i ve festivalovém areálu, přístupné bude také muzeum slivovice. Doprovodný program nabídne filmové projekce, divadelní představení, taneční vystoupení folklorních souborů a různé aktivity pro děti.

V prostoru před areálem likérky bude nově k dispozici také prodejna potravin. Lidé, kteří budou chtít ve Vizovicích přespat, mohou kromě stanového městečka využít i oplocený VIP kemp s nonstop recepcí, úschovnou, sprchami, umývárnami a sociálním zařízením.

Dvoudenní vstupenky na Trnkobraní lze do konce května koupit v síti Ticketstream za 820 korun (s VIP kempem za 1070 korun), lístek na pátek stojí 400 a na sobotu 520 korun. VIP kemp na dva dny má cenu 300 korun.

Poté lístky vyjdou na 910 korun (oba dny), 450 korun (pátek) a 560 korun (sobota). Na místě budou stát 980 korun (oba dny), 490 korun (pátek) a 640 korun (sobota). Děti, senioři a držitelé průkazů ZTP/P mají slevu. Kompletní program Trnkobraní najdete zde.