Projedl se k vítězství. Muž na Vizovickém Trnkobraní spořádal 190 knedlíků

Pro Dvořáčka vítězství znamenalo zisk desetitisícové odměny za první místo, jako pokořiteli rekordu by mu však náležela ještě prémie ve stejné výši.

„Na konci už to prostě nešlo,“ shrnul Dvořáček. Jeho výkonnost přitom dosud měla rostoucí tendenci, poprvé snědl 122, podruhé 156 a vloni 202 knedlíků.

Dvořáček po analýze připustil, že za to zřejmě mohla špatně zvolená taktika. Už ve 13 minutě soutěže, jejíž časový limit je jedna hodina, v sobě měl 110 knedlíků. Nepomohlo mu ani to, že byly mimořádně povedené. „Tady jsou vždycky výborné. Ale pravda je, že po stém knedlíku už je to dost jedno, to už je nesnáším,“ smál se Dvořáček.

Osmadvacetiletý muž přijel z Ostravy společně s nejvážnějším soupeřem a mnohonásobným vítězem vizovické soutěže Kamilem Hamerským, který vloni spořádal 191 kousků.

Pro desítku soutěžících letos navařili standardní počet dva tisíce knedlíků, každý z nich vážil 30 gramů. Byly ze spařeného těsta a trnku uvnitř pokrývala jen tenká vrstva.

Zatímco knedlíků se snědlo méně, návštěvníků Trnkobraní prý bylo víc než loni. Řádově se počítají na desetitisíce, přesná čísla ale agentura Nedomysleno, která festival pořádá, nesděluje.

Rekordman Dvořáček snědl 190 knedlíků: