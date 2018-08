Vichr poškodil zámek ve Svojšíně, barokní slavnost místní zachránili

„Přišla někdy kolem půl jedné a trvala zhruba hodinu. Co jsem se bavil s místními, všichni říkali, že nic podobného za svůj život neviděli. Byla to čistě lokální záležitost. Když jsem mluvil se starosty okolních obcí, ti se divili, že u nich padlo maximálně pár kapek,“ říká starosta Svojšína Karel Petráň.

Kromě chatek, které se zde nacházejí, pohroma zasáhla hlavně zámek. „Když jsem k němu ráno přišel, byl jsem v šoku. Byla to ohromná spoušť. Vítr vzal tašky z nároží, voda natekla i do sálu, který byl nedávno zrekonstruovaný. Vstupní vrata byla vylomená. Situaci zhoršoval i fakt, že už jsme tady měli připraveny věci na slavnost, například stany. To smršť všechno sebrala,“ popisuje neradostné momenty starosta.

Ze začátku to vypadalo, že bude muset oblíbenou akci zrušit. „Mysleli jsme si, že slavnost tentokrát odpískáme. Pustili jsme se ale do práce, přišli nám pomoct různí lidé. Všechno se nakonec povedlo zvládnout. Teď tady návštěvníci slavnosti procházejí a vůbec nepoznají, že by se tu něco stalo,“ konstatuje.

Návštěvníci viděli pět zrekonstruovaných místností zámku

Odstraněny byly největší škody, další práce ale budou muset následovat. „Také budeme muset vymyslet nová opatření pro obdobné případy. Podobná přírodní katastrofa vždycky ukáže, že nejsme páni situace,“ dodává.

Nakonec tak mohli zájemci kromě tanečních, divadelních či šermířských vystoupení, vidět i pět nově zrekonstruovaných místností.

„Bylo to tak naplánované, abychom je představili při této akci. Opravy probíhaly několik let. Opravovat zámek je samozřejmě složitější než třeba rekonstruovat rodinný dům. Výsledek ale stojí za to. Cílem je památku zachovat pro příští generace,“ podotýká Petráň.

Restaurátoři opravili plátna, která jsou navěšena na stěnách. Na místo se vrátily i obrazy, které byly léta ukryty v depozitářích. „Hodně v tomto směru spolupracujeme se zámkem Horšovský Týn, kde byla některá díla uložena. Musím poděkovat jeho kastelánovi Janovi Rosendorfskému, který nám hodně pomohl,“ doplňuje starosta.