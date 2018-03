Vítkovické strojírny podaly insolvenční návrh, lidé dostanou peníze

Zaměstnanci společnosti Vítkovické strojírny od února nedostali ani korunu a zaměstnavatel jim s velkou pravděpodobností už žádnou další ani nepřidá. Nyní si budou moci požádat o ušlé mzdy úřad práce. Vyhlášení insolvenčního řízení je podmínka, aby úřad práce mohl nevyplacené mzdy vyplatit.

Společnost Vítkovické strojírny podala návrh na zahájení insolvenčního řízení kvůli nedostatku peněz na provozní financování firmy. Tu přitom společnost Taxton Property provozovala jen několik měsíců, od podzimu loňského roku.

„V současnosti navrhovatel eviduje peněžité závazky po splatnosti ve výši několika desítek milionů korun, jak vyplývá z přiloženého seznamu závazků,“ zdůvodňuje firma svůj insolvenční návrh.



„Řada obchodních partnerů odmítá dodávat navrhovateli suroviny bez předchozí zálohové platby, které navrhovatel s ohledem na svou platební neschopnost není schopen. Navrhovatel zároveň nemá peněžní prostředky k uhrazení mezd svých zaměstnanců a závazků vůči státu,“ stojí dále v insolvenčním návrhu.

Jednání s bankami zhatila žaloba, míní Pivoda

Taxton Property koupila na podzim od insolvenčního správce společnosti Vítkovice Power Engineering závody Kotlárna a Mostárna, které dále provozovala pod jménem Vítkovické strojírny.



Na prodej firmy ale její někdejší mateřská firma, společnost Vítkovice, a.s., podala žalobu.

„Incidenční žaloba, kterou podala společnost Vítkovice, a. s., zpochybňuje nákup firmy od insolvenčního správce. Podle našich právníků jde o vyděračskou žalobu, ale právníci v bankách prostě dají upozornění, že jde o rizikovou záležitost, a banky potom do takového financování nejdou,“ řekl na začátku března v rozhovoru pro MF DNES majitel Vítkovických strojíren František Pivoda.

„Podání žaloby brání navrhovateli v získání jakéhokoli úvěrového financování provozu výrobní činnosti. Navrhovatel jednal s bankami a dalšími investory o možnosti poskytnutí peněžních prostředků na provoz závodu. Tato jednání však byla bohužel s ohledem na podanou žalobu neúspěšná,“ stojí v insolvenčním návrhu.

Úřad zaměstnancům vyplatí tři měsíční mzdy

Podle zástupců Vítkovic to jsou ale jen výmluvy, maskující další problémy podniku. „Správce podnik prodal bez některých částí, nezahrnul do prodeje některé položky, čímž snížil hodnotu prodávaných částí,“ uvedla důvody podání žaloby na prodej podniku mluvčí Vítkovic Eva Kijonková.

Po podání žaloby nechtěly banky pomáhat s financováním výroby, padla i jednání se soukromými investory.

Došlo tak na slib Františka Pivody, který slíbil, že zaměstnanci o své peníze nepřijdou.

Majitel Vítkovických strojíren František Pivoda tvrdí, že zakázky pro firmu se daří shánět, problémem jsou peníze na provoz.

„Pokud bychom vstoupili do insolvence, mohou se všichni zaměstnanci obrátit na úřad práce a my s ním máme předjednáno, že on jim vyplatí tři měsíční mzdy, což je ze zákona. Takže lidé ty peníze nyní nemají, ale neměli by přijít zkrátka,“ řekl již dříve v rozhovoru pro MF DNES.

Možnost pomoci zaměstnancům potvrzuje i Kateřina Beránková, mluvčí Úřadu práce.



„Úřad práce je v kontaktu se zaměstnavatelem a má informace o počtech a struktuře zaměstnanců. Zároveň už nyní nabízí pomoc ve věci možné změny zaměstnání,“ vysvětluje Kateřina Beránková.

„Variant, jak pomoci propouštěným zaměstnancům, je hned několik. Většina z nich je realizovatelná v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti,“ dodala.