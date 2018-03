Vítkovice Heavy Machinery dluží tři miliardy. Spasit ji může Strnad

Na začátku února měly VHM, nepočítaje věřitele s pohledávkami za majetkovou podstatou, 346 věřitelů, v 342 případech jde o nezajištěné věřitele.

„Celková výše závazků činí 2,99 miliardy korun. Dlužník není schopen tyto závazky plnit z důvodu nedostatku likvidních prostředků,“ píše se v insolvenčním návrhu, který na sebe VHM podaly.

Své problémy firma i v době všeobecné ekonomické konjunktury v insolvenčním návrhu zdůvodňuje „dlouhodobou krizí na trhu v oboru strojírenství, kterou pociťuje většina tuzemských i zahraničních společností“.

Ve výroční zprávě firmy za rok 2016 ale Vítkovičtí důvody problémů VHM vysvětlovali poněkud odlišně.

„Bohužel od letních měsíců na nás dolehly problémy našich sesterských společností, což se odrazilo negativně v oblasti dodavatelských vztahů, ze strany pojišťoven došlo k výpovědi pojistných limitů a splácení bankovních úvěrů na základě smluv o ručení, což vše ovlivnilo finanční situaci společnosti,“ stálo v ní.

Podle stejné výroční zprávy dosáhla společnost VHM za rok 2016 v provozním výsledku hospodaření ztráty 1,3 miliardy korun. Celkový výsledek hospodaření pak přesáhl -1,47 miliardy při čistém obratu 3,098 miliardy korun.

Stoprocentní vlastnický podíl měla až doposud ve VHM společnost Vítkovice, a.s. To se ale podle všeho má brzy změnit. Pokud budou věřitelé souhlasit, jednapadesát procent akcií převezme společnost SPV VTK Jaroslava Strnada, zakladatele Czechoslovak Group.

Vítkovické strojírny končí

Jaroslav Strnad měl zájem a jednal i s majiteli Vítkovických strojíren, někdejší Vítkovice Power Engineering. Ty po pádu do konkurzu na podzim koupila společnost Taxton Property podnikatele Františka Pivody. Firmě ale časem došla hotovost, podle Pivody hlavně kvůli žalobě, kterou na prodej firmy insolvenčním správcem podala společnost Vítkovice, a.s.

Podle zástupců Vítkovic by měl hledat vinu hlavně u sebe.

V únoru už dělníci nedostali výplaty, v úterý jim pak vedení firmy oznámilo, že do konce týdne pošle firmu do insolvenčního řízení.

Tuto verzi vývoje naznačoval František Pivoda už v rozhovoru pro MF DNES ze začátku března.

„Pokud bychom vstoupili do insolvence, mohou se všichni zaměstnanci obrátit na úřad práce, my s ním máme předjednáno, že jim vyplatí tři měsíční mzdy, což je ze zákona,“ řekl tehdy na dotaz, co se stane, když firma peníze na provoz firmy nesežene.