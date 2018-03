Na pražském Vítkově vznikne promenáda, promění se i Tachovské náměstí

Vítkov je jedním z hojně využívaných míst na rekreaci v Praze. Jeho současná podoba však významu místa příliš neodpovídá. Na žižkovskou stranu kopce chybí dostatečná síť cest, stezky vedoucí od Karlína jsou ve špatném stavu a úpravy potřebuje i hlavní promenáda vedoucí od památníku až ke křižovatce Ohrada, která vypadá spíše jako hlavní silnice pro auta.

Pro úpravy, které magistrát naplánoval před více než rokem, nyní úředníci dokončují dokumentaci k územnímu rozhodnutí.

„Počítáme s tím, že letos získáme územní rozhodnutí a stavební povolení pro celou horní promenádu od památníku na Ohradu včetně přestavby stávajícího parkoviště před památníkem a plochy podél Sokola Žižkov. První etapa prací by mohla začít počátkem příštího roku,“ uvádí vedoucí magistrátního oddělení péče o zeleň Dan Frantík.

V úvodní etapě revitalizace začne magistrát upravovat plochu od památníku až na konec parkoviště včetně objektu občerstvení a veřejných toalet. Parkoviště bude po dokončení revitalizace menší a částečně ustoupí zeleni a lavičkám.

Veškeré úpravy potrvají podle Frantíka zhruba pět let. V hlavní fázi prací by se měla asfaltová promenáda vedoucí středem parku přeměnit na pěší zónu s chodníky, alejí a vodními prvky. Nové návštěvníky má na Vítkov přitáhnout také více cyklostezek, cest pro pěší i restaurace či kavárna.

Kulturní představení v novém amfiteátru

Turisté dosud na Vítkově navštěvovali především Národní památník. Nově budou mít možnost zhlédnout i kulturní představení v nově zbudovaném venkovním amfiteátru. Do roku 2020 je zavřené Armádní muzeum, které od loňského léta prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Během ní budou rozšířeny výstavní prostory, nádvoří muzea získá zastřešení a zpřístupněno bude rozsáhlé podzemí či bývalé depozitáře.

Oprav se dočkají také cesty, kterými na Vítkov přicházejí návštěvníci. Cesty na karlínské straně přitom měly projít rekonstrukcí už v roce 2017.

„Bohužel se do výběrového řízení přihlásila jen jedna firma, navíc s cenou vyšší, než jsme předpokládali, takže jsme soutěž museli zrušit. Letos na jaře ji budeme opakovat, tak snad se to povede vysoutěžit, protože stav těch cest je opravdu špatný,“ říká Frantík.

Z plánu úprav však není příliš nadšená radnice Prahy 3, pod jejíž území Vítkov spadá. „Podle nás se jedná jen o jakousi úpravu zeleně. Vítkov by ale potřeboval více koncepční řešení,“ myslí si starostka městské části Vladislava Hujová (TOP 09).

Zanedbané náměstí se změní

Zatímco magistrát má v režii úpravy Vítkova, radnice Prahy 3 chce souběžně s pracemi na parku rekonstruovat Tachovské náměstí, které má v budoucnu sloužit jako jedna z přístupových cest na Vítkov. Zatím jde ovšem spíše o nevzhlednou slepou ulici, kterou dělí betonová budka a křoví od vstupu do Žižkovského tunelu. Ten spojuje pod Vítkovem pro chodce a cyklisty Prahu 3 a Karlín.

Úpravy náměstí schválila žižkovská radnice už v roce 2014. Doposud ale s rekonstrukcí nijak nepokročila, protože je nejprve potřeba vyřešit majetkoprávní vztahy mezi městskou částí, magistrátem a Českými drahami, jimž patří část pozemků, kterých by se rekonstrukce týkala. Letos však radnice očekává, že bude moci práce na rekonstrukci náměstí konečně zahájit.

„Během jara by měla Praha pozemky skoupit a dát nám je do správy. Pak budeme moci žádat o stavební povolení a do rozpočtu pro příští rok dát prostředky pro komplexní rekonstrukci náměstí,“ říká starostka Hujová.

Praha 3 se nevzdává pavilonu pro Epopej

Tachovské náměstí se má rekonstruovat podle návrhu architektonického ateliéru Opočenský Valouch. Projekt doporučuje například zasypat zbytečný podchod pod bývalou železniční tratí. Zmizet by měl také nevyužívaný betonový objekt, ve kterém dříve bývaly veřejné toalety.

Na jeho místě by měly stát stromy a lavičky. Počítá se i s novou dlažbou a prostorem pro předzahrádky restaurací, které jsou v okolních domech.

Radnice Prahy 3 zatím nezavrhla ani svůj plán umístit na vrchu Vítkova pavilon pro Muchovu Slovanskou epopej. A to i přesto, že už je téměř jasné, že budoucí pavilon bude stát na Těšnově, kam ho doporučil umístit Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

„Místo pro pavilon se přehazuje jako horký brambor. Proto budeme vyzývat Prahu, aby pro umístění Epopeje udělala veřejnou soutěž,“ říká Hujová s tím, že by v budoucnu mohl návštěvníky vozit na Vítkov výtah ústící v Žižkovském tunelu.