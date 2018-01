Vítěz výběrového řízení má zlepšit MHD v Litoměřicích

Město tak reaguje na podněty občanů, kterým současný provoz MHD ne zcela vyhovuje, častější využívání MHD může dopomoci také ke snížení automobilové dopravy ve městě.



„Pokud bude průběh soutěže v roce 2018 bezproblémový, pak je možné, že by nový dopravce mohl vyrazit na budoucí čtyři linky MHD začátkem roku 2019,“ upřesnil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Jan Jakub.

V současné době v Litoměřicích městskou hromadnou dopravu provozuje společnost BusLine a.s. Semily, a to v režimu „mimořádné situace“. Město se společností tuto smlouvu uzavřelo, jelikož se ve dvou dosavadních pokusech nepodařilo úspěšně dokončit zadávací řízení (soutěž) na nového dopravce pro následujících 10 let, a to v jednom případě z důvodu námitkového řízení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, které inicioval jeden z uchazečů a ve druhém z důvodu nezájmu dopravců. „Aby nehrozilo přerušení služby pro občany, jevilo se jako nezbytné a prakticky jediné možné řešení uzavřít smlouvu se stávajícím dopravcem v tomto režimu na dobu maximálně 2 let nebo do doby, než vybereme nového dopravce,“ dodal Jan Jakub. Přípravy v pořadí již třetího zadávacího výběrové řízení probíhají ve spolupráci s externí advokátní kanceláří specializující se na soutěžní a dopravní právo. Cena za ujetý kilometr a ani za jízdné se pro město ani pro jeho občany v roce 2018 nemění.

Kudy povedou nové trasy?

Město má představu o provozu MHD jasnou. Trasa současných dvou linek by s drobnými úpravami měla zůstat beze změn. Třetí linka je pracovně nazývána „nákupní“, protože umožní lidem cestovat z Pokratic, tedy z horní části města, kolem horního i dolního vlakového nádraží až do Želetic k nákupní galerii Na Soutoku, a zpět. Cestou zastaví i u Kauflandu.

Čtvrtá, tzv. seniorská linka, zase zajede blíže místům navštěvovaným příslušníky nejstarší generace – tedy k penzionům, domovu pro seniory, ale například i k nemocnici, autobusovému nádraží a dokonce díky rozměrově menšímu typu autobusu i na Mírové náměstí.