Nové střívko pro minipárečky vyváží budějovická firma i do Ameriky

Španělský Viscofan Group si pro nadcházející roky stanovil velký cíl. Ve svých hlavních výrobních oblastech se chce stát naprostou světovou jedničkou a významný podíl má v plánech sehrát také jeho českobudějovický závod. I přes náročnou distribuci dodává každý rok umělá střívka do více než 100 zemí světa.

Výrobky z krajského města posílá například do Severní Ameriky. Právě sem putuje z jihu Čech i zcela nový produkt, který firma vyvinula před nedávnem.

„Je to umělé střívko pro sušené minisalámky, které můžete vidět třeba na čerpacích stanicích. Při jeho vývoji byl problém hlavně se zpracováním. Bavíme se tady totiž o rozměrech do 1,3 centimetru,“ popsal generální ředitel Viscofanu CZ Miloslav Kamiš.

I díky novince se podniku v Severní Americe loni dařilo. Kromě toho jsou pro něj hlavními trhy Evropa, která roste pozvolně, a nejvíce se rozvíjející Asie. Z hlediska spotřeby roste i Latinská Amerika a podle ředitele společnosti bude za pár let důležitá také Afrika.

Než si ale lidé po celém světě pochutnají na párcích a dalších masných výrobcích, čeká zaměstnance Viscofanu v Budějovicích náročná práce, která souvisí i se složitou distribucí.

„Je to zásadní činnost. Není to ani tolik o vzdálenostech, ale o tom, že musíme být schopni zakázku vybavit se všemi certifikáty, garancemi a další legislativou. Do toho komunikujeme se zákazníky a kontrolujeme platby,“ uvedl Kamiš.

Na výrobě umělých plastových a celulózových střívek pracuje v Budějovicích zhruba 650 zaměstnanců. Oni a větší objem zakázek byli důvodem loňského zvýšení obratu o zhruba 300 milionů korun na 6,4 miliardy. Podle ředitele ale nebyl rok 2017 vůbec jednoduchý.

„Považuji ho za jeden z nejtěžších v historii. Museli jsme reagovat na spoustu nových věcí, jako nedostatek pracovní síly, konec intervence ČNB nebo přetlak zakázek. Zisk před započtením úroků, daní a odpisů klesl z 1,2 miliardy na 975 milionů, což způsobil propad kurzu vůči dolaru i větší aktivita konkurence. Číslo tak hodnotím pozitivně,“ řekl Kamiš.

Důvodů, proč se Viscofanu daří, je podle něj několik. „Jsme součástí velké skupiny, která umí dělat rychlá rozhodnutí. Můžeme proto být tam, kde potřebujeme. Z konkurentů jsme byli například první, kdo začal před několika lety vyrábět v Číně, což byla velká výhoda. Tak velká skupina zároveň dává jistotu finančního zázemí a pomoci. Působíme také v oblasti, kde je pro nováčka velmi těžké se prosadit. Výrobní technologie jsou náročné. Lidé tady v Budějovicích zároveň odvádějí kvalitní práci a v neposlední řadě nám pomáhá růst populace a s tím související změny stravovacích návyků,“ vypráví Kamiš.

Letos investují 150 milionů

Hlavními konkurenty na globálním trhu, kde Viscofan zaujímá zhruba 28 procent, jsou společnosti Viskase a Devro. V současné době španělský gigant směřuje k tomu, aby byl ve čtyřech základních typech střívek jedničkou. Patří mezi ně celulózové, kolagenové, plastové a fibrousové výrobky. V prvních dvou oblastech už skupina vede, zbylé dvě chce ovládnout do tří let.

I proto investuje ročně přes 70 milionů eur. Do závodu v Budějovicích loni zamířilo 140 milionů korun na nové technologie a zvýšení efektivity a kvality. Letos je zatím v plánu částka 150 milionů a peníze znovu zamíří do technologií. Díky nim může firma nabízet a vyvíjet nové výrobky.

Každá novinka obnáší řadu procesů. „Na vývoji spolupracujeme s ostatními závody. Snažíme se dělat produkty s vyšší přidanou hodnotou. Jako příklad mohu uvést nové plastikové střevo, do něhož přímo u nás dáváme různé přísady. Příkladem je třeba paprika na povrchu debrecínské šunky. I to jsme schopni udělat,“ popisuje Kamiš.

Zákazníci se s výrobky Viscofanu setkávají na svlékacích párcích, vídeňských i frankfurtských párcích či měkkých salámech a paštikách.

Vloni nabral budějovický závod 60 zaměstnanců a zároveň ve stejném období potřeboval zvednout objem výroby o 30 procent. Nedostatek lidí pomohlo vyřešit například 15 až 20 nových posil z Ukrajiny, které se osvědčily. Problém s nedostatkem pracovníků pomáhají řešit i investice do automatizace.