Ostravští vědci objevili nový virus, byl v parazitovi v těle ploštice

Hledání nového viru nebylo podstatou výzkumné práce ostravských vědců. Virus tak objevili náhodou.

„Šlo o mnohem širší výzkum biodiverzity, kterým jsme chtěli nahlédnout dále za hranice současného poznání, podívat se, co ještě se tam venku skrývá. Na projektu jsme pracovali čtyři roky a objevení OstraViru je jeho nečekaným vrcholem,“ potvrdil vedoucí laboratoře Vjačeslav Jurčenko.



Podle Andrey Wantulové z Ostravské univerzity vědci našli virus v parazitovi, který se nacházel v ploštici.

„Tím, jestli virus představuje nějaká rizika a jeho další specifikací, se budou vědci zabývat v nejbližší době,“ uvedla Wantulová.

„Zatím nedokážeme říct, zda se jedná pouze o nový druh, čeleď nebo celou říši,“ doplnil Yurchenko.

O objevu ostravských vědců už diskutují odborníci po celém světě. Článek o OstraViru totiž vyšel v jednom z nejprestižnějších multidisciplinárních vědeckých časopisů na světě: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Zkoumají nemoc, která zabíjí ve velkém

„OstraVirus není podobný žádnému jinému viru na planetě Zemi. Je tak odlišný, že jsme museli použít speciální výpočetní metody, abychom vůbec potvrdili jeho virovou povahu. Je to velká věc, která se v životě vědce neděje často,“ podotkl Jurčenko.

Ten na svých projektech pravidelně spolupracuje s odborníky z celé republiky i ze světa. Biolog hledá alternativní možnosti léčby a vakcinace leishmaniózy - nemoci, která, jak sám uvádí, není pro farmaceutické firmy lukrativní, neboť postihuje lidi v Africe a Asii. Přitom je to hned druhý největší zabiják svého druhu po malárii. Leishmanióza je parazitické onemocnění způsobené prvoky, které se do těla člověka dostávají štípnutím bodavého hmyzu.

Právě Jurčenkův tým mimo jiné pracuje na vývoji takzvané „sebevražedné alternativy leishmánií“ coby možnosti vakcinace vůči leishmanióze.

Právě při výzkumu leishmaniózy narazil Jurčenko a jeho tým na OstraVirus. Do práce se zapojili i vědci z institutu parazitologie v Českých Budějovicích, Karlovy univerzity, brněnského CEITEC, ale také vědci ze Spojených států, Švýcarska, Brazílie, Litvy nebo Ruska.