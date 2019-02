Malá vinařství skupují velcí investoři. Kvůli prestiži i pro radost

Pod svahy Pálavy ve sklepní uličce Pavlova přesně 20 let funguje vinařství Reisten. Z jeho sklepa odchází na trh skvělá „butiková“ vína, zejména vlašské ryzlinky.

Letošní ročník bude první, který vznikne pod novým majitelem. Podnik koupila finanční skupina J&T Finance Group. Pavlovské vinařství je tak dalším v řadě, jež „spolkl“ silný investor.

Už před dvěma lety získala společnost J&T, kterou založili slovenští podnikatelé Ivan Jakabovič a Patrik Tkáč, vinařství Kolby v Pouzdřanech. Po financích a energetice se tak vrhla do vinařského byznysu a teď svoje pozice posílila nákupem pavlovského Reistenu.

„Společnost má mimo Česko poměrně velké aktivity týkající se vína. Byla jen otázka času, kdy se to projeví i tady,“ podotkl Vlastimil Nešetřil, člen představenstva společnosti J&T Wine Holding.

Víno ukrývá marketingový i vztahový potenciál

Do vinařských aktivit v Česku už holding investoval přes 200 milionů korun, což je na poměry malých vinařství nepředstavitelná částka. Podle Nešetřila se však vyplatí.

„Náš pohled na vinařství není čistě tabulkový. Víno v sobě ukrývá výrazný marketingový a vztahový potenciál, který využijeme v dalších obchodních aktivitách,“ řekl s tím, že podniky i tak musí být ziskové.

„Parametrem, který může mít na velikost zisku značný vliv, je schopnost prodávat vína přímo z vinařství. A na to se budeme v příštích letech hodně soustředit,“ dodal.

J&T bude v následujících letech investovat jak v Pouzdřanech, tak v Pavlově. U vinařství Kolby plánuje wine resort, kde vytvoří podmínky pro vinařskou turistiku, agroturistiku, kulturu a relaxaci. Postupně chce také obnovovat vinice.

Boháči kupují vinařství po celém světě

Zdaleka přitom nejde o první podnikatelskou skupinu, která investuje do jihomoravských vinic.

Špičkové vinařství Sonberk vybudovala společnost Proxy Finance. Pozemkový magnát a velkozemědělec Gabriel Večeřa, jemuž patří i Agro Měřín, stojí za projektem Nového vinařství v Drnholci. Burzovní mág a významný český filantrop Libor Winkler zase spoluvlastní vinařství Dobrá vinice v Ratíškovicích. A významný pražský advokát Jaroslav Javornický působí ve vinařství Spielberg.

Dvojkou na trhu je vinařská investiční skupina Vinifera, kterou vytvořil slovenský miliardář Anton Siekel. Patří pod ni Vinařství Mutěnice, Neoklas, Sovín či Augustiniánské sklepy. Její nejnovější investicí je loňská koupě slovenského vinařství Víno Pezinok, které získala od tamního miliardáře Zoroslava Kollára za sto milionů korun.

Ve vinařství se významně angažuje také holding Prosperita ovládaný rodinou Kurkových, v jehož portfoliu je Vinium Velké Pavlovice.

Podle prezidenta Svazu vinařů Tibora Nyitraye je celosvětový trend, že vinařství kupují finančně silné osoby. „Například v Bordeaux už je většina vinařství v rukou investorů z Číny, arabských zemí, Anglie či USA. Typických rodinných vinařství už je zde pomálu,“ upozornil.

Podle něj zájem investorů o vinařství zdaleka není způsoben touhou po zisku. „Je to podobné, jako když si koupíte obraz. Tedy hlavně pro radost, kterou přináší i vinařství. Představuje péči o nějaké místo. Je to spíš prestižní záležitost než otázka zbohatnutí,“ domnívá se.

Nízké zisky, obrovské náklady

Malá vinařství typu Reisten, Kolby či Sonberk podle něj vyprodukují do 150 tisíc lahví ročně. U vysoce kvalitních vín jsou přitom náklady obrovské. Na každé lahvi tak vinařství vydělá do 20 korun, investice do vinic i technologií jsou přitom milionové.

„Pokud se taková firma pohybuje ve zdravých číslech, je to dobře. Ale že by přinášela nějaké obrovské ekonomické zisky, to určitě ne,“ má jasno Nyitray, který je majetkově zainteresovaný ve vinařství Sonberk.

Podle něj je ovšem vinařství dobrým způsobem uložení peněz. „Je velice pravděpodobné, že při dobré péči hodnota takového podniku časem stoupne,“ poznamenal.

Podobně to vidí i hlavní ekonom analytické společnosti Cyrrus Michal Brožka. „Ekonomice a potažmo firmám se daří a v takové situaci potřebují získané finance investovat. Je to také způsob, jak rozčlenit portfolio,“ nastínil výhody.

„Mít vinařství je navíc hezká věc, na kterou si můžete reálně sáhnout. Není to jako bitcoin, který nemá tvar ani vůni a jehož cena se vyvíjí pouze nahodile. Potenciální zisk pak není jediným argumentem, proč do toho jít,“ podotkl Brožka.

Podle něj je obecně dobré investovat do něčeho, k čemu má člověk vztah. „Legendární investor Warren Buffet je známý pro svou oblibu Coca-Coly a současně je jejím významným akcionářem,“ nabídl příklad.