Vinařské Litoměřice zvou k degustaci lahodných vín

Do Litoměřic se opět sjede několik desítek vinařů především z Čech a Moravy, ale i ze zahraničí, aby na svých degustačních stáncích v Kulturním a konferenčním centru představili to nejlepší, co vyrobili.

Již v pátek odpoledne budou předány ceny nejúspěšnějším vinařům. Jak rozhodli porotci při březnové soutěži konané v litoměřickém hotelu Koliba, titul šampiona VL 2018 si odnese Vinařství Lahofer. Velký úspěch ale zaznamenaly i Klášterní vinné sklepy Litoměřice, jejichž majitel převezme zlatou medaili pro nejvýše hodnocené české víno. Předána však bude řada dalších medailí a cen.

Tradiční bude i sobotní doprovodný program výstavy – “Víno a zdraví” a “Víno a pokrmy”, kde odborníci z řad lékařů přednáší své poznatky o vlivu vína na lidský organismus.