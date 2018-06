Soud navrhl tresty za zřícení mostu ve Vilémově, obžalovaní vinu odmítají

Profesní slepota, šlendrián nebo lhostejnost k životu lidí pracujících na stavbě. I těmito slovy popsala havlíčkobrodská státní zástupkyně Zdeňka Tománková konání deseti lidí, kteří byli obžalováni v případu pádu vilémovského mostu na Havlíčkobrodsku. Ten se zřítil 4. září 2014, když pod ním pracovalo šest zaměstnanců. Dva z nich se podařilo z jeho sutin vyprostit s vážnými zraněními, zbylí čtyři lidé zahynuli.

Před soudem se kvůli tomu nyní zodpovídá deset osob. Čtveřici stavbyvedoucích, manažerovi a technickému dozoru investora navrhla státní zástupkyně nepodmíněný trest v polovině zákonné sazby se zařazením do věznice s ostrahou a šestiletý zákaz činnosti stavbyvedoucího. U třech obžalovaných pak požaduje podmínečné tresty od tří do pěti let a zákaz činnosti. Pro posledního z obžalovaných požaduje trest zákazu činnosti na jeden rok.

„Jejich vinu považuji za prokázanou zejména znaleckými posudky Vysokého učení technického v Brně nebo svědeckými výpověďmi. Každý z obviněných trpěl profesní slepotou. Každý z obviněných mohl a měl už od 18. srpna do 3. září rozpoznat na stavbě vznikající nebezpečí a reagovat na ně,“ zdůvodnila svůj návrh Tománková.

Nejasnosti kolem projektová dokumentace

Zmíněný znalecký posudek, který vypracoval soudní znalec Ladislav Klusáček, uváděl jako hlavní příčinu pádu mostu přílišné odtěžení zeminy u vnější strany opěry. Podle obhajoby je však tento posudek nevěrohodný. Advokát Marek Ječmen, který hájí jednoho ze stavbyvedoucích, poukázal na to, že autor posudku úzce spolupracuje s projektantem Petrem Čihákem. Ten vypracoval projektovou dokumentaci na opravu, případně bourání vilémovského mostu.

„Výpověď docenta Klusáčka si nelze vysvětlit jinak než jako krytí spřáteleného projektanta,“ uvedl Ječmen.

Podle jeho názoru totiž za neštěstí může zejména špatně zpracovaná projektová dokumentace, podle níž měli dělníci na stavbě pracovat. Poukázal na to, že tato dokumentace je nejasná v tom, zda se měl most opravovat, nebo bourat. Zároveň se v ní tvrdí, že se zemina od paty mostu mohla odtěžit ve stejné chvíli, kdy ještě probíhalo podpírání mostu.

„Z mé strany byla projektová dokumentace dodržená. Nebyl zde přednesen jediný důkaz, že bychom odkopali zeminu níž, než bylo řečeno v projektu,“ pronesl jeden ze stavbyvedoucích s tím, že se cítí nevinen.

Vinu odmítají i zbylí obžalovaní. Řada z nich se rovněž odkazuje na to, že postupovala podle projektové dokumentace, která se ale ve finále podle jejich názoru ukázala jako vadná.

Případ pádu vilémovského mostu se k havlíčkobrodskému soudu vrátí 29. června. V ten den chce soudkyně Hana Doubková vynést i rozsudek.