Vila prezidenta Edvarda Beneše se otevře na tři dny v týdnu a zdarma

Namísto několika víkendů v roce se Benešova vila otevře třikrát do týdne, vstupné bude volné.

„O návštěvu Benešova sídla je u nás velký zájem zvláště proto, že je málokdy přístupná, což se teď změní. Na městském úřadu neustále zodpovídáme dotazy, kdy bude vila otevřená,“ sdělila místostarostka Sezimova Ústí Ludmila Svátková.

Novou návštěvní dobou reaguje Národní muzeum a Úřad vlády na oslavy 100. výročí vzniku Československa a 70 let od úmrtí Edvarda Beneše, druhého československého prezidenta.

Každý, kdo navštíví prezidentskou rezidenci, si může projít jídelnou manželů Benešových, jejich ložnicí i pracovnou a přitom si prohlédnout dobový nábytek, knihovnu a další předměty, které za svůj život používali.

Součástí prohlídek bude i přilehlá zahrada v anglickém stylu o rozloze 11 hektarů s památníkem a hrobkou. V parku mohou návštěvníci obdivovat plastiky a keramické vázy nebo Čapkovu studánku.

V zahradě pod vilou v místě zvaném Kazatelna, kde podle pověsti k věřícím promlouval Jan Hus, se nachází hrobka Edvarda Beneše.

Vila bude přístupná od 6. dubna až do října, vždy v pátek od 9 do 15 hodin a o víkendu od 10 do 17 hodin. Jednotlivci a školy si brzy budou moci rezervovat termín prohlídky s průvodcem na stránkách www.nm.cz. Pátky budou určené školním výpravám.

V minulosti vždy o jednotlivých víkendech v roce navštívilo vilu několik stovek lidí.

„Jsem velmi rád, že se podařilo otevřít unikátní památku veřejnosti v roce, kdy si připomínáme 100. výročí vzniku Československa. Věřím, že do Sezimova Ústí zamíří mnoho návštěvníků,“ řekl vedoucí Úřadu vlády Radek Augustin.

Dům manželů Benešových byl postaven v letech 1930 a 1931 podle návrhu pražského architekta Petra Kropáčka. Během druhé světové války fungoval jako vojenská škola a poté i jako internát pro těhotné ženy, díky čemuž nebyla budova za války poničena.

Když se Beneš s manželkou vrátili z exilu, mezi roky 1945 a 1948 dům nechali zrenovovat. Po smrti Hany Benešové v roce 1975 nemovitost připadla Okresnímu národnímu výboru v Táboře, následně byla majetkem Úřadu předsednictva vlády. Rodinná vila se pak využívala jako rezidence vlády. Naposledy byla rekonstruována v letech 2006 až 2009.