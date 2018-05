VIDEO: Z půlky zaplněné náměstí v Plzni slaví fotbalový titul

První stovky lidí byly na náměstí už hodinu před startem zápasu, který se hrál od čtyř odpoledne. Utkání pak sledovali na velkoplošné obrazovce.

„Jsou tu stánky s občerstvením, pivo se točí ze zhruba patnácti píp,“ hlásil z místa reportér MF DNES.

Fanoušky nijak výrazně nepohnul ani fakt, že tepličtí soupeři jejich oblíbeného týmu v 85. minutě zápasu snížili skóre na 2:1. Teoreticky tak mohli ještě oslavy odložit, ale nestalo se.

Mistr fotbalové ligy je po dvou letech a dohromady popáté v historii z Plzně.

„Vím, že se našim klukům na jaře moc nedařilo, ale já jsem nikdy nezapochyboval, že to dotáhnou do vítězného konce,“ radoval se pak pětatřicetiletý Josef Holub.

„Pražská S utratila miliony za posily a kde jsou? Naši to zvládli jako tým a já doufám, že to nejlepší, co v nich je, předvedou na podzim v lize mistrů,“ komentuje mistrovský titul Viktorky dvacetiletý Dušan Vaníček.

Očekává se, že fotbalisté a další členové týmu Viktorie dorazí na náměstí kolem 20. hodiny a bouřlivé oslavy pak potrvají dlouho do noci.

Do příjezdu týmu mají fanoušci na náměstí možnost dál na obrazovkách sledovat, jak se slaví na stadionu. Hraje jim také plzeňská rocková kapela Electric.