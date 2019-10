I nový šéf Pirátů v Praze jednal se žalovaným manažerem. Doložil to zpětně

„Na zahájení Signal festu jsem se potkal s Tomášem Tenzerem. Ptal jsem se ho, jak se vyvíjí jeho soud. On mi sdělil, že JCD má připravené řešení ukončení smlouvy s HMP. Doporučil jsem mu, ať řešení zašle přímo primátorovi,“ píše Mahrik v registru kontaktů ke schůzce z 10. října. Přiznal také dvě další loňské schůzky se zástupcem JCDecaux.



Mahrik se, stejně jako Krausová, s Tenzerem scházel před svým působením na magistrátu, ale také již ve své funkci. Vystoupil například loni jako jediný politik s šéfem české pobočky JCDecaux na konferenci o budoucnosti mobiliáře.

Rezignace šéfky klubu

Na pirátském webu, kde jsou zveřejňovány všechny schůzky členů strany s podnikateli a lobbisty, chyběl ovšem z Mahrikových schůzek záznam. Zápis se objevil až v reakci na fotky Krausové, která se Tenzerem taktéž stýkala a o schůzkách neinformovala. Nejprve uvedla, že se s Tenzerem sešla jako s whistleblowerem. Později dodala, že schůzky byly osobní a pouze předala podněty z nich svým kolegům. Nakonec kvůli setkání složila funkci předsedkyně zastupitelského klubu. Vystřídal ji právě Mahrik.



Mahrik je přitom členem komise rady pro městský mobiliář, která rozhoduje o podobě nového tendru. JCDecaux nyní mobiliář spravuje a chce se ucházet i o získání nové smlouvy.

Kalendář jako záznam schůzek s lobbisty

„U Pirátů je zvykem, že když má někdo veřejný kalendář, což já mám, tak schůzky nemusí uvádět v registru. Vzhledem k situaci, která se kolem mobiliáře objevila, jsem se je rozhodl doplnit. Schůzky byly veřejné, mám je ve veřejném kalendáři,“ řekl Mahrik Deníku N. Dvě schůzky z loňského roku v jeho veřejném kalendáři skutečně jsou, zmiňovaná schůzka na pražském festivalu v něm přibyla až zpětně ve středu.

„Bylo to v návaznosti na zveřejněné fotky Krausové,“ řekl Mahrik serveru iDNES.cz. „Považuji to za dostatečné. Nepřipadá mi, že by na tom bylo něco špantého. Nedovedu si představit, že bych před ním měl nějak utíkat. A já jsem ho požádal, aby to řekl primátorovi,“ doplnil Mahrik na dotaz, zdali je podle něj v pořádku bavit se s člověkem, který je obžalovaný za korupci a zároveň pracuje pro firmu, která se má ucházet o zakázku, na jejíž schválení a podobu má Mahrik vliv.

Vliv na zakázku to prý mít nebude

Na propojení Pirátské strany a JCDecaux upozorňoval server iDNES.cz již dříve. Strana dostala od společnosti v loňské předvolební kampani slevu v rozmezí 60 až 75 procent.



Blízké kontakty s Tenzerem potvrzuje jeho kandidatura do zastupitelstva městské části Praha-Vinoř. Jako nezávislý byl na společné kandidátce Pirátů, TOP 09 a KDU-ČSL.



Mahrik veřejnost ujišťuje, že celý tendr, který se řeší také na čtvrtečním zastupitelstvu, bude nezávislý. „Vazby s Piráty má Tenzer silnější, než by mít měl. Jeho kandidatura byla s podporou Pirátů, ale uznávám, že to může působit zvláštně. Já věřím, že celé rozhodování bude nezávislé. My kontakty zveřejňujeme, ostatní strany to nedělají. Kdo ví, jestli tam jsou tlaky lobbistů,“ dodal pro Deník N.

„JCDecaux je dodavatelem hlavního města Prahy a JCDecaux je významným dodavatelem hlavního města Prahy a v rámci toho se zástupci společností scházejí s celou řadou politiků. V posledním období zejména upozorňujeme na rizika plynoucí z přechodu na nového dodavatele, protože jako světová jednička chceme předejít tomu, že by z Prahy zmizel mobiliář,“ uvedl mluvčí JCDecaux Jiří Chvojka. Dodal, že se firma nenechá skandalizovat interními předpisy politických stran.