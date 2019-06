Náměstek pro dopravu je v Budějovicích nepřítel, řekl nově zvolený Lavička

Zatímco se zastupitelé v sále hádali, on seděl a naslouchal. Svůj nový post při představení sám přirovnal k budějovickému veřejnému nepříteli číslo jedna, a tak asi čekal, že si ho kolegové z opozice budou chtít vychutnat nepříjemnými dotazy. Nový náměstek pro dopravu Viktor Lavička (ANO), který měl být při pondělním jednání jedním z hlavních aktérů, se ale stal spíše pozorovatelem.

Některé zastupitele jeho jméno nepřekvapilo. Jedním z nich byl Michal Šebek (ODS). Ten také vyzval Lavičku k představení, protože tak v úvodu neučinil.

„Jméno navrženého se skloňovalo od chvíle, kdy jste pana Konečného odvolali. Doba jeho přípravy byla dostatečně dlouhá, takže bych ho vyzval k tomu, aby předstoupil a představil své kroky, cíle a plány,“ prohlásil Šebek.

"Důležité je dokončit obchvat a odvést tranzitní dopravu"

Po více než 20 minutách od chvíle, kdy se zastupitelé o novém náměstkovi začali bavit, Lavička konečně promluvil. A podle očekávání hovořil především o dopravě.

„Budějovice se rozkládají na poloviční výměře než jiná krajská města. A bohužel jim chybí obchvat. Vize je jednoduchá a mají ji i jiná velká města. Na prvním místě je dokončení obchvatu a dalších jiných cest, které odvedou tranzitní dopravu. Na tom se teď společně s ŘSD, ministerstvem a Jihočeským krajem pracuje. Dojíždějící obyvatele by město mělo chytit na svém kraji na záchytných parkovištích. Ti by pak měli využít městskou či alternativní dopravu, aby se dostali do centra,“ uvedl 50letý Lavička, který poslední tři roky působil jako mluvčí dopravního podniku v Budějovicích. Je i městským zastupitelem.

„Roli náměstka vnímám jako manažera a koordinátora projektů. S tím se musím seznámit. I když moje jméno bylo zmiňováno od začátku, tak jsem to nebyl já, kdo tlačil na to, abych se stal náměstkem,“ řekl Lavička s tím, že dopravu umí vnímat jako celek.

Budějovice byly bez náměstka pro dopravu od března, kdy byl odvolán František Konečný (ANO) kvůli sporům ohledně stavby Multifunkčního centra Dlouhá louka. Po něm dostane Lavička také územní rozvoj či urbanismus.

Zastupitelé navrhovali placených zrušení funkcí

Po jeho proslovu si včera pozornost převzali jiní. Během bodu, kdy se měl projednávat právě nový náměstek, se totiž diskuse stočila k tomu, jestli Budějovice náměstka vůbec potřebují. Nejprve Petr Braný z opoziční KSČM navrhl snížení počtu náměstků o jednoho. Radikálnější byl další opozičník Lukáš Mareš (Piráti) s návrhem snížení počtu uvolněných zastupitelů o dva, čímž by se kromě náměstka zrušila i jeho placená funkce předsedy výboru pro veřejnou správu a informační technologie. Ani jeden z návrhů ale neuspěl.

„Nepotřebujeme tolik náměstků, jako má dvoumilionová Vídeň. Městu by slušelo, kdybyste si kompetence přerozdělili. Mrzí mě, že koalice nepřistoupí na to, že se Lukáš Mareš vzdá placeného postu. Zjevně si ho chcete nechat pro další vyjednávání,“ vyzval Martin Kuba (ODS).

Piskač: Vystupte z koalice s ANO

Primátor Svoboda argumentoval tím, že se nejdříve musí změnit koaliční smlouva. Co s funkcí vedoucího výboru nakonec bude, se tak teprve ukáže. „Po nějaké naší dohodě uvnitř strany asi nabídneme, jestli by to dělal někdo od nás dál uvolněně,“ nastínil Mareš.

Několik desítek minut pak včera koaliční zástupci také reagovali na výzvy Jana Piskače (Piráti), který upozorňoval na vládnutí v koalici s hnutím ANO v souvislosti s postavením Andreje Babiše. „Na náměstí se připojujete k demokratickým hnutím a tady vám nevadí, jakým způsobem jste se spolčili a vlezli do chomoutu,“ uvedl Piskač, který vyzval k odstoupení koaliční lidovce, TOP 09, hnutí Občané pro Budějovice, Čisté Budějovice a Starosty a nezávislé.

Mezi těmi, kteří reagovali, byl například Jiří Šesták (OPB). „Demonstrací se aktivně účastním a stojím za tím, co tam říkám. Andrej Babiš nemá být premiér této země, je v konfliktu zájmů a škodí této zemi. Andrej Babiš ale není ANO,“ prohlásil. „Naše koalice, kterou zatím respektuji, má nějakou hranici. Pro mě to je nález Evropské komise, která říká, že nám pan Babiš opět lhal. Čekám, až přijde český překlad a přečtu si ho. Jestli budu člen koalice nebo zastupitel, je otázka. Během prázdnin se rozhodnu,“ uvedl.