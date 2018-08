Pardubický kraj o víkendu oživí akrobati i show motorů na zemi a ve vzduchu

1. Acrobatic night show v oblacích

„Hory emocí, hory barev, impozantní osvětlení, provazochodci a akrobati ve výškách,“ lákají na sobotní show na Stezce v oblacích na Dolní Moravě tamní pořadatelé Acrobatic night show.

Program doplní taneční orchestr Timbre Music, sopranistky Lucie Juránková a Magda Vítková či hudební kapela The Gardeners.

2. Slet chroustů ve znamení homeless

Spolek přátel vzduchoplavby z Letohradu zve na polní letiště v Červeném Potoce u Králík, kde se ode dneška do neděle uskuteční největší setkání příznivců motorového paraglidingu. Tato vzdušná show má již tradiční název Slet chroustů.

„Nosné téma letošního sletu: Homeless. Situace, do které se může lehce dostat každý lítač - obzvláště pak ten sezdaný,“ uvádí web spolku.

Družstva budou muset prokázat své znalosti a dovednosti v činnostech, které ve svém běžném životě bezdomovec zažívá.

3. Dny dřeva zpestří soutěž řezbářů

Pořadatelé Dnů dřeva v Hlinsku zvou do čtvrti Betlém. Připravili jak ukázku dřevěných řemesel a jarmark, tak divadelní pohádku a muziku. Dnes zahraje od 18 hodin kapela Day Dreams a od 20 hodin kapela Holki. Zítra od 16 hodin při koncertu skupin Walda Band a Malevil Band zazní písně z repertoáru Waldemara Matušky.

Do Hlinska dorazí 15 řezbářů, kteří předvedou od pátku do neděle své umění. Spojujícím tématem budou masopustní maškary. V sobotu v 15 hodin a v neděli v 10 hodin předvedou motorovou show v podobě vyřezávání dřevěných soch motorovou pilou.

4. Divadelní pouť na hradě Svojanov

Po oba víkendové dny se uskuteční v historickém prostředí hradu Svojanova vystoupení divadelních souborů na horním nádvoří hradu. V hradním areálu vznikne i stylové tržiště s ukázkami řemesel a výtvarnými dílnami pro děti.

5. Studnice Fest poprvé s Tata Bojs

Na 12. ročníku hudebního festivalu v hlineckém areálu Cihelka dnes premiérově vystoupí Tata Bojs. Dnešní program nabídne i Ille s křehkým hlasem Olgy Königové.

Zítra účinkují např. Poletíme?, Mydy Rabycad, Michal Hrůza, chybět nebudou Skyline či punková klasika Volant. Novinkou bude stage věnovaná dětem i divadelní vystoupení.

6. Cakle ve znamení elektra a rocku

Dvoudenní festival Open Air festival Cakle na vodáckém tábořišti nabídne v pátek elektro stage a v sobotu rock stage. Vystoupí Existence Nové Doby, Dwě Dáwki, The Shookies, Taipan a další kapely. Dobrovolné vstupné podpoří Orlickoústecký stacionář.

7. Pivní festiválek osvěží Kredenc

Toulovcovo náměstí v Litomyšli zítra ožije Litomyšlským pivním festiválkem. Pořadatelé slibují na Toulovcově náměstí do 22 hodin řadu pivních rozmanitostí, festivalový ležák, soutěže i dobrou muziku včetně Lucky Joke, KaPPR, The Kredenc, Black Sabbath Dio Tribute a The Night’s Joy.

8. Fichtl sprint o pohár starosty

Pod souhrnným označením „Fichtl“ se skrývá několik generací „Pionýrů“, historických malých motocyklů Jawa s motorem o objemu do 50 cm³ s typickým zvukem a čoudem.

V sobotu po 10. hodině s nimi budou jejich majitelé soutěžit v Damníkově na Lanškrounsku o pohár tamního starosty ve sprintu na tisíc metrů s otočkou - nejprve v kategorii bez úprav motoru i výfuku, poté v kategorii s jakoukoli úpravou. Hudbu po ukončení závodů obstará DJ.

9. Se starým trolejbusem na starý turnaj

Zítra vypukne na kurtech u zámku Pardubická juniorka 2018, tenisové Mistrovství ČR jednotlivců v kategorii staršího dorostu. Počátek turnaje se začal psát již roku 1924, letošní účastníci budou usilovat o to, aby navázali na slavné vítěze minulosti, mezi něž patřili mj. Drobný, Javorský, Golonka, Lendl, Navrátilová, Mečíř, Berdych, Kvitová a další. V neděli bude možné k cestování po Pardubicích využít i prázdninový historický trolejbus.

10. Houslisté vyrazí po kraji

V sobotu v 18 hodin začne každodenní cyklus koncertů účastníků 23. ročníku Mistrovských houslových kurzů prof. Milana Vítka v Litomyšli. Po „domácím“ koncertě v litomyšlském Smetanově domě bude pokračovat v neděli v 17 hodin koncertem v kostele sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci a další dny příštího týdne pak na zámku v Letohradě, v poličském Tylově domě, na zámku v Potštejně a v evangelickém kostele v Brandýse nad Orlicí. Závěrečný koncert se uskuteční v sobotu 11. srpna opět ve Smetanově domě v Litomyšli.