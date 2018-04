Pod vedením lektorky Kateřiny Papugové si zde děti mohou sami tvořit (sklenička s barevnými písky, malování na kamínky, drátování kamínků, obtiskávaný šperk), mohou také využít herní prostor výstavy s poznávacími a hravými aktivitami.

Dílničky můžete navštívit každou sobotu a neděli od dubna až do konce června, a to od 13ti do 16ti hod.



Dílničky jsou v ceně vstupného, zároveň můžete navštívit i další expozice v muzeu.



Fotografie a další informace najdete zde.