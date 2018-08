Vieweghův kritický fejeton Přežít Brno naštval organizátory festivalu

Mezi organizátory a spisovatelem se strhla internetová diskuze. Po uveřejnění fejetonu na serveru Lidovky.cz (čtěte VIEWEGH: Přežít Brno. Přemýšlím, kdy a kde jsem bydlel hůř a nemyslím to jako vtip), se k němu vyjádřili i zástupci festivalu na svých webových stránkách.

„O malé skupince byl pan Viewegh předem zpraven. Počet účastníků ani v podmínkách stanoven nebyl,“ píší mimo jiné.

Na kurz se tak dostavilo pět lidí. Podle ostatních lektorů byl tento počet ideální zejména kvůli možnosti osobního přístupu.

„Byla to moc příjemná akce. Od organizátorů jsem předem věděla, že se nejedná o klasický kurz tvůrčího psaní, ale spíše o workshop pro menší počet zájemců,“ doplňuje spisovatelka a lektorka jednoho ze seminářů Alena Mornštajnová.

Viewegh do Brna dorazil společně se svými dcerami, pro které pořadatelé zajistili v rámci festivalu také program. „Ostatní účinkující byli ubytováni na vysokoškolské koleji Astorka. Panu Vieweghovi jsme ale vzhledem k tomu, že sebou měl i své děti, chtěli poskytnout větší komfort,“ uvedl ředitel festivalu Martin Dvořák.

Za rozbřesku odjel i s rodinou

Zástupci ProARTu mu tak nabídli jiné ubytování. Zde nejspíš nastal ten hlavní problém. V Brněnské čtvrti Černá pole existují totiž dva apartmány s velice podobným názvem.

„Posílal jsem mu odkaz přímo do mailu, a proto nechápu kde se stala chyba,“ vysvětluje Dvořák. Tomu po prvním dnu kurzu v noci došla zpráva, že spisovatel za rozbřesku společně s rodinou odjíždí.

„Poté, co jsem se definitivně vzdal naděje, že ona do krve rozhádaná partnerská dvojice na chodníku před hospodou na sebe po zavírací hodině ve 23:00 přestane hulákat – a v krátké pauze před příštím průjezdem tramvaje jsem Dvořáka v textové zprávě o situaci informoval a sdělil mu, že za rozbřesku odjíždíme domů,“ píše Viewegh ve svém textu.

Poslední tramvaj, která mohla míjet apartmán, přitom ulicí ve všední dny projíždí ve 22:54. Ve večerních hodinách je navíc provoz tramvají omezen a jezdí jen zhruba čtyřikrát za hodinu. Pod Vieweghovým článkem se do diskuze zapojil i majitel apartmánu pan Pivoňka. „Musím tedy říct, že tak jak on napsal že nikdy nebydlel hůř, já nikdy neměl horšího hosta (taky to není vtip),“ okomentoval text, který ovšem byl otištěný s hlavičkou Fejeton Michala Viewegha. Což ze spisovatelovy strany umožňuje fabulaci.

Nedostal jsem honorář, stěžuje si spisovatel

Podle ředitele festivalu Martina Dvořáka za celým problémem nejspíš stojí komunikační šum mezi organizátory a spisovatelem. Nejhůř z toho ale nakonec vyšli účastníci kurzu. Viewegh totiž z města odjel, aniž by ho dokončil.

„Účastníkům jsme nabídli jiné kurzy s dalšími spisovateli. Tuto nabídku nikdo nepřijal, a tak jsme samozřejmě všem vrátili peníze,“ vysvětluje Dvořák.

Viewegh si ve svém článku navíc stěžuje, že nedostal žádný honorář za odvedenou práci. Spisovatel si ale zřejmě neuvědomil, že svým jednáním připravil o peníze i pořadatele a účastníky workshopu.

„Přijel jsem na kurz až z Ostravy. Hotel jsem měl zaplacený na celé tři dny,“ uvedl účastník festivalu Radim Horák. Podle něj byl také Vieweghův přístup odměřený a celkově na semináři působil unaveně a nepřipraveně. Jediný vyučující den si pak Viewegh práci o hodinu zkrátil.

Multižánrový festival se v Brně letos konal již po patnácté. Kromě kurzů tvůrčího psaní se zájemci mohli přihlásit také na kurzy tance, zpěvu nebo herectví. Kromě Brna se pak akce koná také v Liberci, Valticích a Plzni.

„Myslím, že kauza kolem pana Viewegha budoucí ročníky neovlivní, snad jen si budeme dávat větší pozor, jaké osobnosti na něj zveme,“ shrnul Dvořák.