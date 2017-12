Kapela natočila coververzi Posledního mohykána, s vlčicí a akrobatem

Ke spolupráci přizvali mladého filmaře Petra Špetlu a jeho manželku Denisu, kteří před dvěma lety natočili motivační dokument o adrenalinových sportech Gravitation.



„Díky coververzím se spousta zahraničních kapel proslavila, ale u nás se takové klipy moc nedělají. Když nám Benjaming’s Clan u sebe ve zkušebně pustili nahranou skladbu z Posledního mohykána, nebylo nad čím přemýšlet. Do filmové melodie jejich aranže napumpovaly pořádnou dávku energie, která z kapely sálala ve všech bodech práce na videoklipu,“ říká Denisa Špetlová.

Vznikal letos na podzim, kromě sedmi členů kapely jsou v hlavní roli lesy a skály u Petříkovic na hranicích s Polskem. V nich muzikanti nejen hrají na nástroje, ale také střílejí z luku šípy, vrhají oštěpy a skáčou ze skal.

Jednu z ústředních postav příběhu ztvárnil úpický parkourista Jakub Dohnal, který ve skalách dělá akrobatické kousky. Další důležitou postavou je bílá vlčice, dvojici indiánů - pronásledovatelů si zahráli kamarádi muzikantů. Ponurá atmosféra podzimní přírody zvlášť vynikne při leteckých záběrech z dronu.

Předělávku titulní písně z filmu Poslední mohykán kapela poprvé zahrála v loňském roce v ringu trutnovského centra Uffo při zahájení galavečera thajského boxu Highlanders night.

„Vzali jsme si motiv z ústřední filmové melodie a udělali k tomu vlastní aranže. Nejsme kapela, která by hrála převzaté věci, děláme vlastní muziku a myslím si, že docela dobře. Ale někdy se to tak stane. Natolik se nám to zalíbilo, že jsme se rozhodli k tomu udělat i klip,“ vysvětluje baskytarista a kapelník Benjaming‘s Clan Oleg Dlouhý.

Rok předtím skupina pro stejnou akci předělala píseň Pirátů z Karibiku. Tvůrci nejprve byli na obhlídce v polských Gořešovských skalách, nakonec si vybrali místo, kde je kapela doma: Petříkovice v Jestřebích horách.

„Příroda je tady rovnocenně krásná jako ve filmu Poslední mohykán,“ dodává Oleg Dlouhý. Klip se natáčel asi kilometr od jeho domu. Že by mohl vzniknout právě tady, ho napadlo, když se vracel z volební místnosti.

Celý klip se odehrává čistě v přírodě, kde nejsou žádné stopy civilizace.

„Podzim, mlha a Petrova šikovná kompozice vykouzlily z Jánského vrchu nedotčenou severskou drsnou krajinu. Protože je to dlouhá skladba, přidali jsme dějovou linku nekrvavého trampského Posledního mohykána s úžasnou vlčicí,“ popisuje Denisa Špetlová.

Přiznává, že vytahat na autem nepřístupný hřeben Jestřebích hor všechny nástroje a 30 kilogramů vážící centrálu jim dalo zabrat. Natáčení trvalo tři dny, další týden vznikal bezmála pětiminutový klip ve střižně.

Na rozdíl od hollywoodského snímku hudební klip vyznívá optimisticky. Přestože děj udržuje diváky dlouho v napětí, nakonec se jeho protagonisté přátelsky sejdou u ohně.

„Jednou z myšlenek klipu je návrat k přírodě. Třeba to někoho bude motivovat, aby šel na výlet do přírody a neseděl doma u televize,“ doufá kapelník.

Za první týden od vydání měla nahrávka petříkovické kapely na YouTube téměř 12 tisíc zhlédnutí. Muzikantům dorazila řada kladných ohlasů.

„Dokonce nám psali i lidé z Ameriky. Chtěli vědět, jak se jmenuje vlčice a co je to za úžasnou přírodu, kde se klip odehrává,“ poznamenává Oleg Dlouhý.

Benjaming‘s Clan vznikl před čtyřmi lety jako pokračování kapely Benjaming Band založené v roce 2002. Skupina za tu dobu odehrála přes 900 koncertů. Svůj styl, v němž se mísí keltská hudba s folkem, popem a punkem, označují jako celtic pop rock. K jejich hudbě neodmyslitelně patří skotské dudy, housle, banjo či akordeon. Zatím poslední album Sedm statečných vydali v roce 2016.