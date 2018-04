VIDEO: Takto bude vypadat „zavřená“ náplavka v Praze

Ve druhé polovině dubna začnou opravovat všechny kobky. Kvůli tomu bude část náplavky nepřístupná, omezení to však nebude razantní.

„Uzavřený prostor bude zhruba dva a půl metru od každé strany kobky. Před nimi bude nepřístupný vždy prostor o délce tří metrů. Díky tomu náplavka zůstane průchozí a trhy a další akce se zde budou moci konat bez omezení. Provoz stánků a lodí si budou moci užít návštěvníci bez omezení,“ popsal mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Ve většině kobek se dosud nenacházelo nic. Ve třech ale působili provozovatelé, kteří letos neotevřou, mimo jiné Bajkazyl. Právě ten sdílel na Facebooku příspěvek, který řada lidí pochopila tak, že náplavka bude celou sezónu uzavřená.

„Ten náš post byl možná v jednom slovu trošku ledabyle formulovaný. Lidi si tuhle zprávu vyložili, že bude zavřeno všude. Což město říká, že není pravda, a my si taky myslíme, že to není pravda,“ přiznává spoluzakladatel Bajkazylu Martin Kontra.

Příspěvkem na sociální síti chtěl hlavně upozornit na přístup magistrátu. V polovině prosince vyklidili kobku a až do začátku tohoto týdne netušili, zda budou moci zahájit sezónu, nebo ne. „První skutečný dopis, který měl formu relevantního rozhodnutí, podle něhož můžeme plánovat aktivity a projekty, přišel v tomto týdnu v úterý. Čili dva dny po zahájení sezóny. To je to, co nám nejvíc vadilo,“ dodal Kontra.

Kobky budou nově otevřené celý rok

V kobkách vzniknou kavárny s galeriemi či galerie samotné. Podle architekta náplavek Petra Jandy se například Bajkazyl bude klidně moci do rekonstruovaných prostor vrátit. To považuje za samozřejmé i náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Zelení/Trojkoalice).

„Budou odstraněny zátky, které oddělují interiér kobek od exteriéru. Vybouráním současné podlahy se dostaneme asi o metr níž, takže budeme přímo v kontaktu s náplavkovou promenádou a budeme propojeni velkým proskleným oknem,“ uvedl architekt Janda.

Největší výhodou nových kobek podle něj bude fakt, že nabídne prostor k úkrytu. „Umožní, že ta momentálně dosti přetížená náplavka bude mít nějaký záliv, kam se bude dát uniknout davu, který tu v letních měsících bývá,“ sdělil.

Po opravě kobek začne město s další fází rekonstrukce. „Na podzim odstartuje kompletní revitalizace náplavek, dojde k zasíťování, budeme zde doplňovat také mobiliář, lavičky a koše. Dojde i k úpravě břehů, aby se lodě jednodušeji připojovaly,“ informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Kompletně hotovo má být na jaře příštího roku. Kobky budou poté otevřeny celoročně, ne jen sezónně jako dosud.