VIDEO: Davy viděly rozsvícení vánočního stromu na Staroměstském náměstí

Smrk ztepilý s výškou 22 metrů pochází ze soukromé zahrady ze Semil, kde jej v neděli odborníci pokáceli. Majitelka ho Praze darovala. Do centra města ho přivezl americký tahač s celkovou délkou 29 metrů a šířkou 5,5 metru. Odborníci ho v noci na úterý usadili hned na první pokus, jeho ukotvení budou náležitě kontrolovat.

Poprvé se strom rozsvítil za širokého zájmu veřejnosti v sobotu v 16:30 na titulní skladbu z Krkonošských pohádek, poté vždy každou hodinu o půl. Melodie z večerníčků se bude střídat s písní na melodii Somewhere in my memory známou z filmu Sám doma.

Slavnostního rozsvícení se ujal primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti), radní Hana Třeštíková a Jiří Pospíšil (TOP 09). Stromek se rozzářil přesně po odpočítání posledních vteřin. Pražanům primátor popřál klidné svátky. „A kdo má v životě štěstí, Vánoce jsou nejlepší čas, kdy pomáhat ostatním,“ dodal. Třeštíková a Pospíšil shodně mluvili o tom, že pro ně jsou advent a Vánoce především čas, který mohou věnovat rodině a přátelům.



Vánoční trhy potrvají na Staroměstském náměstí do 6. ledna. Prodejní stánky jsou otevřené od 10 do 22 hodin, vybrané stánky s občerstvením dokonce do půlnoci. Na trzích se návštěvníci mohou těšit i kulturní doprovod, kdy na pódiu vystoupí tisíce účinkujících.