VIDEO: Cestou k zásahu vyjel proti hasičům kamion v protisměru

Nehodě dokázal řidič hasičského auta zabránit bleskurychlým manévrem.

„Naštěstí to byl velitelský vůz,“ uvedl k videozáznamu incidentu krajský mluvčí hasičů Martin Kasal. Relativně malé terénní auto lze v podobné situaci „ukočírovat“ snáz, než velký náklaďák.

„Ani nechceme domýšlet, co by se stalo, kdyby se totéž přihodilo posádce zásahové cisterny,“ podotkl Kasal.

Reakce těžkého vozu s několika tisíci litry vody „na hrbu“ jsou totiž o poznání pomalejší a těžkopádnější.

Že se při cestě k zásahu hasiči setkávají s auty v protisměru, není podle Kasala až tak výjimečné.

„Toto byl ale opravdu extrém. Hasič kamion viděl na poslední chvíli,“ konstatoval mluvčí krajských hasičů.

Naštěstí nejelo hasičské auto výrazně rychle, kritickou situaci jeho řidič dokázal bez kolize vyřešit i díky tomu, že silnice byla v tu chvíli prázdná. „Jiné by to bylo v okamžiku, kdy by zrovna v té chvíli předjížděl další vozidlo,“ naznačil Kasal.

Policisté pátrají po řidiči náklaďáku

Záznam z palubní kamery hasičského vozu si hned v neděli vyžádali policisté, kteří incident prošetřují.

„Po totožnosti řidiče kamionu, který měl ohrožovat hasiče jedoucí na zásah, v současné době pátráme,“ uvedla policejní mluvčí Eva Valtová.

Šofér se podle jejích slov dopustil jednání v rozporu se zákonem o silničním provozu. „Porušil stanovené dopravní značení a za takové jednání mu hrozí uložení pokuty v příkazním řízení nebo případně správním řízení,“ uzavřela Valtová.