Úředníků neustále přibývá, Ústecký kraj proto přikoupil další budovu

„Budova byla koupena kvůli umístění stávajících zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje a vytvoření skladovacích a archivačních prostor. Primárně tuto část areálu krajského úřadu bude užívat odbor dopravy a silničního hospodářství,“ uvedla mluvčí kraje Markéta Flochová.



Za posledních deset let se počet zaměstnanců úřadu výrazně zvýšil. Zatímco v roce 2007 v něm pracovalo 456 lidí, loni jich bylo už 590, tedy skoro o třetinu víc, náklady na jejich platy vzrostly ze 134 na 235 milionů.

A jejich počet se v nejbližší době ještě o něco zvedne, kromě dosavadních úředníků bude kraj potřebovat prostory i pro pracovníky vznikající Dopravní společnosti Ústeckého kraje. Ta bude potřebovat kanceláře pro dalších 10 až 16 lidí.

Podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka zaměstnanců přibývá, protože kraj musí plnit stále více úkolů jak v samostatné, tak v přenesené působnosti.

„Bohužel se na nás, a nejen na nás, ale i na města a obce, neustále valí výkon státní správy. Počet úředníků tak narůstá a není to proto, že by si to vymyslel kraj, ale proto, že na nás dopadají další a další věci, které děláme za stát,“ pronesl k bobtnajícímu aparátu hejtman.

Objekt se musí nejdříve zrekonstruovat

Už nyní krajský úřad sídlí celkem ve čtyřech objektech. Kromě hlavní budovy v ulici Velká Hradební je v objektu B v Dlouhé ulici za finančním úřadem odbor školství a kultury, v budově C ve Stroupežnického ulici odbor zemědělství a životního prostředí a v budově D v Brněnské ulici sociální odbor.

„V budoucnu bychom potřebovali minimálně sociální odbor přesunout, protože jeho prostory už kapacitně nestačí,“ podotkl Bubeníček s tím, že právě tento odbor patří k těm, kde úředníků přibývá nejvíce. „Jsme nuceni zde mít hodně úředníků, protože přes něj prochází velké množství peněz,“ poznamenal hejtman.

Kraj budovu kupuje od firmy Rekultivace Ústí nad Labem. Nabídku na odkup úřad zvažoval už dříve, v roce 2014. Cena tehdy zněla 20 milionů korun a k dohodě nedošlo. Nyní je částka o 3 miliony nižší.

Kdy se budou úředníci stěhovat, zatím ještě není jasné, protože dům nejprve potřebuje rekonstrukci. „Ani její cena ještě není známa, teprve se zpracovává projektová dokumentace,“ podotkla Flochová.

V minulosti byla budova postavená roku 1985 součástí sídla KV KSČ. Až do poloviny roku 2020 je zatížena smlouvou o pronájmu reklamní plochy směrem k Mírovému náměstí, která zakrývá obří srp a kladivo na fasádě.

„Až skončí smlouva, budeme tuto reklamní plochu využívat nebo ji dál pronajímat,“ prohlásil Bubeníček.