Před utopením v podjezdu měl auta chránit semafor, čidlo v bouřce selhalo

Řidiči tří osobních aut a jedné dodávky v pondělí v podvečer vjeli v Myslotínské ulici do laguny, která se pravidelně při větších deštích tvoří pod železničním mostem. Auta tahali ven pomocí navijáku hasiči.



„Dvě auta jsme ven dostávali o půl sedmé, další před čtvrt na devět. Odtok kanalizace se podařilo vyčistit, voda postupně mizela. V půl desáté bylo místo opět plně průjezdné,“ informovala mluvčí hasičů Petra Musilová.

Pod mostem prochází hlavní komunikace vedoucí přes Pelhřimov na Jindřichův Hradec.

Úsek je problematický při každém větším dešti. Loni v létě proto nechalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za více než milion korun místo osadit čidly a semafory.

Jakmile hladina pod viaduktem vystoupá na určitou úroveň, sepne se čidlo a na semaforech před mostem se rozsvítí červená. Tak by měl vypadat ideální stav. Jenže v pondělí odpoledne se tak nestalo. Semafor nebyl vůbec v provozu.

"První větší bouřka a hned to nefunguje," zuřil starosta města

„Kde byla závada, momentálně s dodavatelem zjišťujeme. Je možné, že při výpadku proudu systém nefungoval. Máme ale také poznatky, že voda tentokrát nepřitékala odspodu z kanalizace, ale valila se z areálu technických služeb vrchem,“ uvedla ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Že systém zklamal, rozladilo pelhřimovského starostu Ladislava Meda. „Přišla první větší bouřka a semafory a čidla nefungovaly. Je to jednoznačně chyba ŘSD,“ kroutil hlavou.

O problémech semaforů a čidel vědělo ŘSD hned. „Kolegovi přišla SMS, že systém není v provozu,“ potvrdila Tesařová. Přesto až do večera neměli řidiči, kteří nástrahy tohoto místa neznají, ani ponětí, že vjíždějí do pasti.

„Poprvé jsme na místě byli už odpoledne o půl třetí. Pod mostem byla ucpaná kanalizace, pročišťovali jsme ji,“ pravila mluví hasičů Petra Musilová.

„Večer jsme v místě regulovali dopravu. Bouřka byla ale opravdu silná, zasahovat jsme museli i na dalších místech ve městě,“ poznamenala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Jinde takový systém není, ŘSD s ním dosud nemá zkušenosti

Semafor s čidlem hlídajícím vodu je unikátní řešení. Minimálně na Vysočině se jinde nepoužívá.

„Nic podobného jsme zatím ještě nikde nedělali. A poměrně dlouho nám trvalo, než jsme sehnali toto řešení, protože nic takového tady nikde není,“ říkala loni v létě Tesařová, když ŘSD systém pořizovalo.

Město nechalo už před třemi lety instalovat speciální značku. Teď váhá, zda systém, který zklamal, dál používat.

Auta ve vodě pod pelhřimovským viaduktem. Záběry jsou z roku 2016:

„Budeme se muset k řešení viaduktu vrátit a znovu ho promyslet,“ konstatoval starosta Med.

ŘSD kritizuje kanalizační systém, který v místě nemá dostatečnou kapacitu. Podle Tesařové by právě město mělo zapracovat na jeho posílení.

„V okolí viaduktu vzniklo mnoho zpevněných ploch. Voda pod mostem se sem nahrne z okolí a nemá kam odtékat,“ tvrdí mluvčí.

Než město posílí kanalizaci, zkusme stupnici nebo plovák

Starosta Med ale pochybení na straně radnice odmítá. Za situaci během pondělní bouřky jednoznačně viní ŘSD.

„Do budoucna ale budeme muset posoudit, zda se vyplatí rozkopat silnici první třídy a za mnoho milionů udělat odvod vody alespoň do sousedního Kulíkova rybníku,“ připustil první muž Pelhřimova.

Jenže to by byla otázka minimálně několika let. Co do té doby? „V nejhorším případě připojíme systém čidel a semaforů na záložní zdroj,“ překvapila faktem, že takové zařízení nemá vlastní baterii, Marie Tesařová.

Obyvatelé města pak s pobavením načrtli v diskusích na sociálních sítích další opatření. „Stačilo by namalovat stupnici s výškou hladiny, aby každý blbec viděl, kolik je tam vody,“ navrhuje třeba Petr Vašíček.

„Než nějaký semafor, byla by lepší jímka a čerpadlo na spínač,“ píše Robert Paul. „Stačila by závora s plovákem, mechanika bez elektrického proudu. Zaprší, plovák se zvedne a závora padá dolů,“ dodává Dušan Fousek.