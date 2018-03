VIDEO: Vězni vyrábí základ modelu zámku Hluboká pro park miniatur

„V lednu jsme byli fotit přímo na Hluboké. Udělali jsme asi tři tisíce snímků. Podle nich a samozřejmě podle plánů nyní pracujeme,“ ukazuje rozpracované dílo Radek Jirsa, zástupce vedoucího provozu střediska hospodářské činnosti věznice.

„Tady v modelářské dílně se udělá hrubá stavba, poté se převeze do parku Boheminium, kde ji tamní odborníci dokončí. A kdy budeme hotovi? Odhaduji tak červen, možná i červenec,“ dodává s tím, že model Hluboké měří na délku pět a půl metru, na šířku pak bude mít tři metry.

O náročnosti projektu svědčí mimo jiné to, že modeláři parku budou na detailech a dokončování díla pracovat přes šest měsíců. „Od našich návštěvníků dostáváme pravidelně spoustu tipů a námětů na výrobu dalších modelů. Nápadů bylo opravdu hodně, ale snad nejčastěji se lidé ptali po zámku v Hluboké. Proto jsme se rozhodli, že tento skvost architektury a jedna z nejznámějších staveb, kterou na našem území máme, nesmí v našem miniaturparku chybět,“ uvádí jeden ze spolumajitelů parku Boheminium Tomáš Slifka.

Jenže už na začátku se ukázalo, že to nebude jednoduché. „Je to nejsložitější model, do kterého jsme se zatím pustili,“ potvrzuje Slifka.

Dílo se bude skládat ze čtyř velkých celků a několika dalších menších částí. Provozovatelé parku plánují, že dokončování modelu budou návštěvníci sledovat, podobně jako model plzeňské katedrály, na vlastní oči. Před dílnami vyroste altán, kde zkušení modeláři lidem odtajní řadu postupů a technik.

Architektonický skvost zmenšený v poměru 1: 25 by měl být oficiálně představen veřejnosti někdy na konci léta. Stane se dominantou dolní části areálu.

VIDEO: Stavba modelu hradu Loket v Mariánských Lázních Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zámek Hluboká nad Vltavou je jedním z nejznámějších a nejzdobnějších českých zámků. Je považován za nejkrásnější obytné panské sídlo v Čechách. Původně byl za vlády Přemysla Otakara II. v 2. polovině 13. století postaven v raně gotickém stylu. V 15. století se Hluboká stala centrem vznikající rybníkářské oblasti a prošla také náročnou přestavbou, která změnila středověký hrad na renesanční zámek.

Do současné podoby byla Hluboká upravena v období vrcholného romantismu v letech 1839 až 1871 vídeňským architektem Beerem ve stylu takzvané tudorské gotiky. Vzorem pro přestavbu byl anglický královský zámek ve Windsoru.

Majitelé šlechtické usedlosti se často střídali až do 17. století, kdy zámek společně s Třeboňským panstvím zakoupil rod Schwarzenbergů. Ti jej vlastnili do roku 1947. Po roce 1989 byl zámek navrácen majitelům.