Vězňům ve Znojmě chutná. Sedí tu Dalík a chtěl i vrah Kajínek

Doby, kdy platilo, že sem putují vězni jen za drobné prohřešky, už jsou však dávno pryč. „Skladba vězňů se během let změnila. V současnosti je zařízení určeno pro odsouzené do věznice s ostrahou ve vysokém a středním stupni zabezpečení. Do znojemské věznice jsou tedy umísťováni i ti, kteří spáchali nejzávažnější trestnou činnost,“ upozorňuje Smutná.

Ředitelka znojemské věznice Lenka Smutná.

V minulosti o přesun na jih Moravy ještě dávno před prezidentskou milostí hodně stál i doživotně odsouzený vrah Jiří Kajínek. Chtěl být blíž své dlouholeté přítelkyni. Nakonec však skončil v nejpřísněji střeženém žaláři v Česku – na Mírově. Ve Znojmě měl totiž pracovat v prádelně a existovalo podezření, že by si zde vytvořil lana a použil je k útěku.

To lobbistovi Marku Dalíkovi se loni přesun z přísné pražské Ruzyně do „mírné basy“ podařil. V luxusu ale nežil, i když o znojemské věznici se traduje, že v ní výborně vaří. „Stejně tak se traduje i korektní a profesionální přístup ze strany zaměstnanců, část z nich tady ostatně pracuje celá dvě desetiletí,“ sděluje Smutná.

Je tu knihovna, ale chybí posilovna a na televizi se mohou vězni dívat jen ve společenské místnosti. Budíček je v 5:45 a večerka ve 21:45. O víkendech a svátcích vstávají vězni v 7:00 a chodí spát až hodinu před půlnocí.

O práci vězňů je enormní zájem

Odsouzení zde také můžou využít různé rekvalifikační kurzy, třeba kuchařský. „O ten je velký zájem. Odsouzené vybíráme na základě žádostí. Teoretická výuka je ve vybavené učebně v areálu a praxe poté ve vězeňské kuchyni,“ přibližuje Smutná.

„Dělali jsme i rekvalifikační kurzy tesař a podlahář, které probíhaly trochu jiným způsobem – odsouzení docházeli na výuku do Střední školy technické v Uhelné ulici ve Znojmě. Oba kurzy absolvovalo deset odsouzených a všichni je úspěšně dokončili. Po ukončení výkonu trestu mohou získanou rekvalifikaci uplatnit, a usnadnit si tak návrat do běžného života,“ oznamuje ředitelka věznice.

Ta považuje za úspěch, že loni byla průměrná zaměstnanost odsouzených 90 procent.

„Pracují uvnitř věznice, což jsou dílny zámečnická, truhlářská, elektro, dále pak třeba v kuchyni. Velké procento ale dělá pro firmy. Zájem v okrese je mnohem větší, než je věznice schopna z kapacitních důvodů uspokojit. Odsouzení dělají převážně pomocné práce, které nevyžadují odbornou kvalifikaci – v zemědělství, stavebnictví, ale i ve službách,“ popisuje Smutná.

Léčí se tu drogově závislí

Ve Znojmě je aktuálně na seznamu vězňů i člen takzvaného kolínského gangu Oto Biederman, který má podle rozsudku na svědomí životy pěti lidí. Před 24 lety se svým komplicem nejprve lankem škrtil a pak ubodal nožem a jehlicí vrátného v jednom pražském obchodním domě a pak se oba společně zmocnili více než třímilionové denní tržby.

Kvůli penězům Biederman na jaře roku 1995 vylákal majitele malé výrobny na opuštěné parkoviště a tam ho střelil do srdce a hlavy. A vraždil i o pár měsíců později, kdy přepadl spolu s dalším kumpánem benzinovou čerpací stanici.

Mediálně známou se zdejší věznice stala i v březnu 2009, kdy odtud utekl muž z pracoviště pro odsouzené vězně v Dobšického ulici.

Původně ve Znojmě byla jen vazba, dnes je věznicí pro výkon trestu s vazbou a oddělením pro léčbu drogově závislých mužů.



„Cílovou skupinou jsou odsouzení s nařízenou léčbou, ale když není plná kapacita, kladně vyřídíme i žádosti těch, kteří ji chtějí podstoupit sami,“ odhaluje Smutná.

Ubytovací kapacita je 227 míst, pro výkon trestu je vyčleněno 207 míst a pro vazbu 20.