V uherskohradišťské věznici má vzniknout muzeum totality i sídlo soudu

Zástupci státních institucí, úřadů, různých organizací, města a majitele se shodli, že pro připomínku příštím generacím tady vznikne rozsáhlé Muzeum totality.

„Je to zásadní rozhodnutí, protože na jeho základě by konečně mělo být zastaveno mnohaleté chátrání unikátní historické památky v centru města,“ naznačil uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha.

Původně bylo devět variant, co s věznicí. Regionální dislokační komise před pár dny vybrala jednu z nich. Shoda byla jednomyslná.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který je vlastníkem věznice, teď má svolat všechny instituce, kterých se změny ve věznici týkají. Pak musí výsledek schválit vláda. Náklady na kompletní rekonstrukci se budou pohybovat kolem 345 milionů korun. Investovat by je měl stát.

„Konečně jsme připravili reálné a smysluplné řešení. V případě, že jej vláda schválí, jsme připraveni zajistit prostředky na rekonstrukci ve státním rozpočtu,“ slíbila ministryně financí v demisi Alena Schillerová.

Důraz na autentičnost

Nové muzeum podle plánů architektů z Ateliéru Velehradský připomene celou historii věznice včetně nejdrastičtějších 50. let a zabere tři podlaží. Dohromady to bude téměř dva tisíce metrů čtverečních. Rekonstrukce prostor vyjde na téměř 96 milionů a náklady na energie, revize, služby a opravy se za 20 let mají vyšplhat na 48 milionů korun.

Muzeum vybuduje Moravské zemské muzeum v Brně, které při plánování spolupracovalo se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti.

„Pro návštěvníky otevřeme i místa, kam se dnes nedostanou. Uvidí samozřejmě bývalé samotky, vězeňskou kapli a část chodeb. Tyto prostory čeká pouze památková obnova, abychom zachovali autentičnost. Když do nich návštěvník vejde, měl by vidět totéž co vězeň v minulosti,“ uvedl ředitel brněnského muzea Jiří Mitáček.

Pozornosti neujde ani vězeňské nádvoří za kaplí, kde byli vězni popravováni na šibenici. V těchto místech se uskuteční záchranný archeologický průzkum a tam, kde se objeví pozůstatky šibenice, vznikne pietní místo.

Soud a státní zastupitelství na jednom místě

Do dalších částí areálu se přesune okresní soud, státní zastupitelství a kanceláře tady budou mít i pracovníci mediační a probační služby. Stát by tak mohl pronajímat opuštěnou budovu soudu ve Svatováclavské ulici a prodat budovu soudního archivu v Hradební ulici.

„Doporučili jsme řešení, které podle nás přinese optimalizaci rozmístění státních institucí v Uherském Hradišti,“ vysvětlila generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu.

Pracovníci soudu o prostory ve věznici usilují dlouhodobě. Současná budova už je pro ně nevyhovující z hlediska prostoru i stáří.

„S budovou věznice počítáme jako s novým, důstojnějším a bezpečnějším sídlem,“ prohlásila předsedkyně okresního soudu Hana Kurfiřtová.

Počáteční investici i následný provoz by měl platit stát. Zlínský kraj ani město se na těchto nákladech podílet nechtějí. Kraj má ale připravených 14 milionů korun na zařízení muzea a město chce zhruba 40 milionů použít na úpravy veřejného prostoru kolem areálu (viz též Proměnu věznice v Hradišti na muzeum nechce platit kraj ani město).