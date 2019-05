S penězi pro věznici ministerstvo počítá, práce začnou v příštím roce

„Vyvracíme jakékoliv spekulace o tom, že by se projekt odkládal či přestal být prioritou této vlády, naopak probíhá jeho intenzivní příprava,“ prohlásil mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu přitom ještě v polovině dubna uvedla, že se ministerstvu nepodařilo peníze najít.

„Jednání s ministerstvem ale pokračovala a pokračují i nadále. Není v tom rozpor. Při realizaci obdobně náročných projektů je to běžný postup,“ podotkla Michaela Tesařová z ÚZSVM.

Na tom, jak by měla proměna chátrajícího areálu věznice vypadat, se shodlo několik institucí a úřadů. Podepsaly memorandum a vybraly jednu z variant. Podle předběžných odhadů by měla stát zhruba 350 milionů korun.

Chtějí zachovat autentický prostor cel i kaple z 50. let

Stát už vyčlenil z rozpočtu 90 milionů korun na přípravné práce. Jsou určené na stavebně-technický průzkum, historický průzkum a projektové dokumentace. To znamená například na studii proveditelnosti, architektonickou soutěž a dokumentace k územnímu řízení nebo stavebnímu povolení.

Úřad ale musí počkat na schválení investičního záměru i celkových nákladů.

První částka by se měla objevit v rozpočtu na příští rok a další ve střednědobém výhledu na roky 2021 a 2022. To potvrzují i poslanci ze Zlínského kraje.

„Z posledního jednání s paní ministryní Schillerovou jsem nenabyl pocitu, že by se kroky k záchraně památky odsouvaly, spíše naopak, hovořili jsme o postupném pokračování. Nicméně i kdyby skutečně hrozilo posunutí o rok či dva, postoj města to nijak nemění,“ sdělil uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha, který je zároveň členem rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Radnice trvá na vzniku Muzea totalitních režimů a proměně komplexu bývalé věznice tak, aby se do něj mohly přestěhovat státní instituce. Tedy okresní soud, okresní státní zastupitelství a Probační a mediační služba.

„Taková varianta využití se nejvíce blíží původní náplni areálu,“ vysvětlil architekt Tomáš Velehradský z brněnského Ateliéru Velehradský, který možnosti řešení navrhoval. „Byla to zajímavá a výjimečná práce,“ doplnil.

VIDEO: Babiš si vyzkoušel vězeňskou celu. Objekt slíbil opravit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zástupci Slováckého muzea a Moravského zemského muzea v Brně zde chtějí zachovat autentický prostor vězeňských cel i kaple v podobě, jak si je pamatují vězni z 50. let. Tehdy v Uherském Hradišti končili vězni stíhaní Státní bezpečností, kteří od vyšetřovatelů zažívali kruté týrání a mučení.

Jen muzeum má vyjít na 95 milionů korun

Na ženském oddělení strávila rok a půl i Anna Honová z Uherského Brodu, která nedávno zemřela a jejíž jméno ponese dočasná knihovna v jedné z místností věznice.

Podle návrhu autorů z Ateliéru Velehradský zabere muzeum tři podlaží, dohromady půjde o téměř dva tisíce metrů čtverečních. Podobnou plochu obsadí okresní soud.

Toto řešení počítá také s přístavbou pro vstupní foyer, soudní síně a spisovnu. Náklady na úpravu pro samotné Muzeum totality by se měly pohybovat kolem 95 milionů korun.

„Prostory, ve kterých sídlíme, jsou staré, nevyhovující a nedůstojné. Eskorta by měla s člověkem přijet do chráněného prostoru a vstupovat do budovy za jiných bezpečnostních podmínek. To dnes v této budově není možné,“ upozornil předseda uherskohradišťského okresního soudu Tomáš Gargulák.

Zlínský kraj už schválil jako svůj příspěvek částku ve výši 14 milionů korun. Tolik by měly stát projektory a další potřebná zařízení do muzea. Město uvažuje o 40 milionech korun, které by investovalo do úpravy veřejných prostor v okolí věznice.