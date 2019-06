Denně ušiju i 10 plyšáků, říká vězeň s doživotním trestem za dvě vraždy

Zájem o levnou pracovní sílu vězňů je v kraji velký Obrovský zájem o levnou pracovní sílu odsouzených mezi firmami a také samosprávami evidují v poslední době ředitelé věznic na severu Čech. Například ve věznici v Bělušicích u Mostu nyní pracuje 67 procent odsouzených. „Věznice už není nepodnětné území jako dříve. Odsouzení získávají při pobytu za mřížemi základní pracovní návyky, díky kterým pak někteří zůstanou v zaměstnání i po propuštění,“ uvedl při úterním setkání šéfů všech pěti věznic, které sídlí na území Ústeckého kraje, ředitel Vazební věznice Teplice Petr Blažek. Zatímco v roce 2016 bylo ve věznici v Bělušicích u Mostu zaměstnáno 35 procent vězňů, v současnosti už je to téměř dvojnásobek – 67 procent. V rámci areálu pracuje 390 z více než šesti set odsouzených. Za zdmi věznice totiž fungují dva regulérní provozy, výrobna houbiček na mytí nádobí a výroba dámských holicích strojků. Další část vězňů, která splní ty nejpřísnější podmínky, pak pomáhá i při údržbě zeleně v okolních obcích nebo v nedalekých výrobních podnicích. „Jsem za to rád. Při práci venku si vyčistím hlavu. Navíc mám i nějaký režim,“ potvrdil čtyřiačtyřicetiletý Tomáš, který se do Bělušic dostal kvůli drogám. Odsouzení, kteří si odpykávají trest ve věznici v Novém Sedle u Žatce, zase prosluli svými výrobky z vlastní truhlářské dílny, kde pracují v rámci terapie zcela zdarma. Zadavatelé zakázky, což jsou většinou okolní obce a město Žatec, tak platí pouze materiál. „Zájem o práci vězňů je tak velký, že nestíháme pokrývat všechny požadavky. Kdo podle nastavených pravidel může v dílně pracovat, tak tu pracuje,“ řekl ředitel Věznice Nové Sedlo Miroslav Špalek. Špalek také podotkl, že nedávno například vězni vyrobili do kaple Svatých andělů strážných v Čeradicích repliky původních kostelních lavic. Vězně z litoměřické vazební věznice zase bylo možné potkávat při rekonstrukci opevnění pevnosti v Terezíně či na hradě Kalich.