Důkladně prověření trestanci budou bez nároku na mzdu uklízet část Plzně

„Lidé se jich opravdu nemusejí bát. Jsou to odbornou komisí vybraní a prověření vězni, kteří morálně, psychologicky i méně závažným typem spáchané trestné činnosti splňují podmínky pro práci mimo areál,“ vysvětlil ředitel Věznice Plzeň Petr Vlk.

Pro odsouzené už jen to, že mohou pracovat mimo věznici, je samo o sobě odměnou.

Z dohody mezi radnicí a věznicí vyplývá, že se na úklidu veřejných prostranství budou podílet maximálně desetičlenné skupiny odsouzených. Pracovat budou zadarmo. Hlídat je bude zaměstnanec věznice, radnice obstará pracovní pomůcky.

Dohoda o využívání vězňů pro veřejně prospěšné práce je uzavřená do konce roku 2025. Je prvním takovým dokumentem v Plzni.

Zaměstnání odsouzených výroba kovových mříží

práce v pekárně

součástky pro letecký průmysl

kompletují součástky do kávovarů

práce přímo pro věznici

„Při vzájemné spolupráci s Vězeňskou službou ČR poskytneme osobám ve výkonu trestu možnost pracovního zapojení. Docílíme tím i efektivního využití finančních prostředků obvodu. Výkon veřejně prospěšných prací bude mít navíc příznivý dopad na čistotu v ulicích, a tím pádem i na životní prostředí,“ shrnul slovanský starosta Lumír Aschenbrenner.

Ředitel věznice doplnil, že kromě úklidu mohou vybraní odsouzení vypomáhat městské části při mimořádných a kalamitních situacích, například při odklízení přívalového sněhu nebo odstraňování následků živelných katastrof.

„Tito odsouzení opravdu nejsou nebezpeční. Prošli důkladným výběrem. Pokud by neuklízeli vybrané části Plzně, pracovali by v areálu některé z vybraných firem mimo věznici,“ vysvětlil Vlk.

Plzeňská věznice má největší počet odsouzených v republice, navíc je vedena jako zařízení s přísnějším režimem. Proto tu není příliš vězňů pykajících za méně závažnou trestnou činnost, kteří by mohli pracovat mimo její areál.

Odsouzených sedí 1 290, z nich pracuje 512

Podle posledních údajů bylo ve známé borské hvězdě 1 420 vězněných osob, z nich 130 ve vazbě teprve čekalo na soudy. Odsouzených v celách bylo 1 290, 512 z nich chodí do práce, někteří i do třísměnných provozů.

„Část odsouzených je nezaměstnatelná. Jsou to pachatelé některých závažných trestných činů, lidé, kterým to nedovoluje zdravotní nebo psychický stav. Zaměstnanost je aktuálně 47 procent, máme nejvíce zaměstnaných ze všech vězeňských zařízení v republice. Pracují hlavně v kovovýrobě, ale i v pekárně, vyrábějí součástky pro letecký průmysl nebo do kávovarů. K tomu ještě 156 odsouzených pracuje přímo pro věznici,“ vypočítal ředitel.

Nejvíce vězňům dává práci německá firma MEA, zaměstnává je od roku 2000. Má haly uvnitř káznice, odsouzení tam svařují rošty. V závěru loňského roku podepsala s vězeňskou službou smlouvu a buduje další halu na nevyužívaném pozemku navazujícím na uzavřený vězeňský areál.

Běžným platem podle typu práce je částka kolem 5,5 tisíce

Práci v ní při dokončování roštů získá až 300 vězňů. Je to první případ spolupráce soukromého subjektu a státu v ČR, kdy se na státním pozemku staví firemní objekt.

V současné době jsou na konta pracujících vězňů ukládány výdělky v takové výši, jak určují zákony. Běžným platem podle typu práce je částka kolem 5,5 tisíce korun.

„U specializovaných profesí ale může být vyšší. Například šikovný svářeč, který se dostane do vyšší tarifní třídy, si může vydělat více. Podle nového nařízení vlády by v budoucnu neměla mzda odsouzeného klesnout pod padesát procent minimální mzdy,“ vysvětlil ředitel plzeňské věznice Petr Vlk.