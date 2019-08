Vězni se podívali z cely do třídy, stěhovali libereckou základní školu

Vězni s mnohaletými tresty se vrátili do školních let, kdy za své prohřešky dostávali maximálně trojky z chování. Teď ale dobrovolně a zadarmo nosili do zrekonstruované Základní školy náměstí Míru v Liberci lavice, tabule či koberce a připravovali zázemí pro děti i pedagogy.