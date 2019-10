Sexuálně zneužitý vězeň se stal terčem posměšků, řekl soudu svědek

Bývalý vychovatel čelí obžalobě ze sexuálního nátlaku a zneužití pravomoci. Hrozí mu tři roky až deset let vězení.

„Říkal mi (poškozený), že to prožívá těžce. Stal se terčem invektiv a ironických poznámek ze strany vězňů. Bylo mu to nepříjemné. Možná to byla ale jen taková póza,“ vypověděl dnes svědek.

Obžaloba popisuje skutky z loňského 3. a 28. srpna. Zatímco v jednom případu vychází obžaloba z výpovědí odsouzených, druhý už zaznamenala skrytá kamera. Záznam povolil soud na základě závažných indicií, které obžalovaní uvedli a předložili. Vyšetřovatelé měli k dispozici i biologické stopy.

Vychovatel si podle obžaloby pozval během úklidu dva odsouzené k sobě do kanceláře. Považoval je za homosexuály. Už dříve si žádali o společnou celu, což vedení věznice odmítalo.

„Snažili jsme se, aby mezi vězni nedocházelo ke kontaktům. Není tam cela pro dva, vystupování vězně (jeden z dvojice vězňů se choval jako žena) mohlo být pro ostatní dráždivé. Jsou tam také vězni, kteří jsou na rozdílnou orientaci citliví,“ vypověděl jeden z vychovatelů.

Dráždění konečníku, stimulování penisu

Podle spisu obžalovaný po jednom z vězňů chtěl, aby mu v kanceláři gumovou rukavicí dráždil konečník. Po druhém vězni požadoval, aby mu stimuloval penis. Když to odmítl, uspokojoval se vychovatel sám. Druhý vězeň aktu jen nečinně přihlížel.

Poškozený vypověděl, že mu vychovatel mohl zkomplikovat život, pokud by mu nevyhověl. Podle vězně mohl vychovatel ovlivnit i společné bydlení. Zařídit společnou celu nebo přeřazení do jiného oddílu. „(Obžalovaný) nemohl vyhovět ve věci umístění odsouzených do jedné cely. Změna musí být odůvodněná. Vychovatel to může jen navrhnout,“ vypověděl vedoucí výkonu vazby a trestu liberecké věznice.

Obžalovaný skutek přiznává a považuje to za své profesní selhání. Tvrdí ale, že vše bylo dobrovolné. Rozsudek v případu zatím nepadl.