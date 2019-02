Demolice škodováckých hal odkryla Věž smrti, připomínku temných časů

Přípravy na výstavbu průmyslové zóny Ostrov–sever vrcholí. Developerská společnost Panattoni Europe, která ji zajišťuje, dokončuje demolici objektů bývalé továrny na výrobu trolejbusů Škoda Ostrov. Hotovo by mělo být už v dubnu.

„Aktuálně finišuje dekontaminace a likvidace nebezpečných odpadů,“ popsal práce v areálu mluvčí developerské firmy Petr Dušek.

Materiál, který nebyl kontaminovaný, dělníci přímo na místě vytřídili a rozdrtili. Drť využijí při stavbě dvou velkých hal. „Jsme připraveni stavět ihned po skončení demolice, stavební povolení máme,“ konstatoval Dušek.

Z demoličních prací vyzdvihl rozebírání komína demoličními nůžkami i likvidaci betonové konstrukce kotelny a mostových jeřábů v hale.

„Likvidace konstrukcí s obsahem azbestu musela být provedena před vlastní demolicí objektu,“ naznačil mluvčí komplikace spojené s kontaminací areálu někdejší továrny.

Po demolici nevzhledných továrních hal se otevřel pohled na jinak zastrčenou památku, takzvanou Věž smrti. Bývalou třídírnu uranové rudy má ve správě Konfederace politických vězňů. Ta by měla na chystané výstavbě hal vydělat.

„Se členy konfederace jsme v kontaktu. Diskutujeme o tom, jakým způsobem tuto památku zpřístupníme,“ konstatoval Pavel Sovička, ředitel developerské společnosti Panattoni Europe.

Celý areál by měl být otevřený, oplocené budou pouze jednotlivé haly. To by mohlo být plusem právě pro konfederaci. Investor nejenže upraví okolí Věže smrti, ale pohled na ni už nebudou hyzdit rozpadající se zbytky škodováckých hal. Červenou stavbu budou rámovat dvě zbrusu nové haly.

Větší z nich bude mít 102, menší pak 20 tisíc metrů čtverečních. O tom, kdo je bude využívat, zatím informace nejsou. V Ostrově se ale spekuluje o tom, že by zde mohl sídlit Amazon. Tuto variantu Petr Dušek nemohl komentovat.

Bagr zboural komín v někdejší ostrovské Škodovce: