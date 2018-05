Větruše by se měla stát centrem volnočasových aktivit

Větruše – Centrum volnočasových aktivit, tak zní název studie, kterou nechalo zpracovat vedení města. Studie navrhuje několik atrakcí, které by měly zvýšit atraktivnost a návštěvnost oblíbené lokality města. Celkem by se jednalo o 16 staveb, téměř všechny jsou navrženy na pozemcích města.

Lanové centrum pro děti 3–11 let a 12+, pétanque, dětské hřiště, ZIP LINE – dlouhý lanový sjezd, tenisové kurty – zakrytí, POWERFUN – volný pád, naučná stezka, adrenalinová houpačka, parkoviště, bobová dráha, workoutové hřiště, minigolf, diskgolf, singletrack/terénní, běžecké tratě a ferrata.

„Jedná se odpočinkové centrum, které je díky dobré dostupnosti a propojením lanovou dráhou jedno z nejnavštěvovanějších míst města. Chceme ho ještě vylepšit a nalákat k volnočasovým aktivitám nejen Ústečany, ale i turisty. K současným skromným atrakcím, jakými je například vyhlídková věž, zrcadlové bludiště, tenisové kurty, by mohly vzniknout nové objekty ve společném areálu,“ přiblížil vizi 1. náměstek primátorky Jiří Madar.

Z hlediska finanční náročnosti se jedná o velmi rozdílené stavební objekty, které je možné realizovat jako celek, nebo lze podle finančních možností vybírat pouze některé. Rozsah je mezi 46 miliony a 74 miliony korun.

„Věřím, že i nové zastupitelstvo využije návrh projektu, najde finanční prostředky k realizaci vybraných atrakcí, které by opět přispěly ke zvýšení návštěvnosti našeho města, které je turisticky velmi oblíbené,“ dodala primátorka města Věra Nechybová. Nyní bude následovat zpracování projektové dokumentace. Prostředky na zpracování projektové dokumentace jsou v rozpočtu vyčleněny.

V areálu by měly vzniknout atraktivní lanové sjezdy navazující na cíl bobové dráhy a lanového centra. Koncept „sedni a jeď“ je určen všem věkovým skupinám bez ohledu na jejich fyzickou zdatnost, využitý bude svah podél příjezdové cesty k zahrádkám.

Bobové dráhy jsou jednou z nejoblíbenějších adrenalinových atrakcí obecně. Pro areál na Větruši lze předpokládat, že se stane hlavní atrakcí celého areálu. Je navržena ve dvou variantách. První varianta (maximalistická) je od parkoviště u výletního zámečku směrem k vrcholu svahu. Převýšení těchto dvou bodů je cca 50 m. Jako druhá alternativa (minimalistická) je řešení ukončení trasy v místě před příjezdovou cestou k zahrádkám v horní části kopce.

Zajímavostí by měly být minigolfové prvky, které budou doplněny modely významných budov z Ústí nad Labem a okolí. Centrum bude mít i vysněnou ferratu, a to v prostoru u dolního parkoviště. Nabídne netradiční možnost, jak se dostat na Větruši. Lezecká stěna bude využívat svah, který je nad plánovaným parkovištěm. Od vrcholu stěny bude vést lávka směrem k Větruši. Stěna bude do svahu rozdělena na 2 – 4 části. Součástí instalace je jistící lano, 4 žebříky, umělá lezecká stěna. V horní části bude cesta využívat skalní výchoz.