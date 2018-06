Domov seniorů zatím místo pardubické veteriny nebude, zájem ale město má

„Naše společnost chce do roku 2025 postavit v republice 45 zařízení s pěti tisíci lůžky. Demografická křivka naznačuje stárnutí populace, pro kterou bude nutné zajistit péči i bydlení,“ uvedl zástupce firmy František Troják.

Že si před zastupiteli nevymýšlel, dokazuje i to, že nedávno domluvil stavbu podobného zařízení v nedaleké Chotěboři. „Do konce května hodláme podat žádost o sloučené územní a stavební povolení. Pokud vše dobře dopadne, mohli bychom koncem roku začít stavět,“ řekl nedávno Troják.

Jenže v Pardubicích to tak rychle nepůjde. A to i přesto, že se zdálo, že firma drží trumfy v rukou. Developer má totiž ve zmíněném areálu už část pozemku. Na něj se jeden dům pro seniory vejde.

Firma ale hodlá postavit rozsáhlejší komplex se 180 až 200 lůžky. Domy by poskytovaly běžné bydlení pro seniory i služby pro klienty, kteří potřebují stálou péči.

„Jen na Pardubicku chybí zhruba 1 500 lůžek s péčí, z čehož problémy s místem mají i velmi postižení lidé například Alzheimerovou nemocí,“ uvedl Troják, jehož plán se mnoha politikům líbil.

Radnice sama zvažuje, že postaví dům pro seniory

„Žádost společnosti prošla přes pozemkovou komisi i radu města,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková, která tak dala najevo, že společnost má šanci získat areál i v budoucnu.

Politici však minulý týden rozhodli, že město zatím počká do konce roku, možná totiž pozemky využije pro své potřeby.

„Nápad se mi ale líbí, pevně věřím, že se vám ho případně podaří realizovat na jiném místě v Pardubicích,“ uvedl opoziční zastupitel za Pardubáky František Brendl.

Zastupitelé zatím vyčkávají kvůli tomu, že radnice sama zvažuje, že postaví dům pro seniory. Hledá vhodnou lokalitu, areál ve Štrossově je jednou z nich.

„Měli bychom mít jasno do prosince,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Město by muselo přestěhovat psí útulek

Problém je však v tom, že jiné pozemky investor v Pardubicích nechce. Areál je blízko centra, nemocnice i u zastávky MHD, a navíc hned vedle něho stojí městský dům pro seniory.

„Myslím, že by město nemělo stavět žádný dům, neumíme to. Vždy je to velmi drahé a problematické. Nechal bych to na soukromnících,“ řekl další opoziční zastupitel Jan Linhart zvolený za Patrioty.

Další pozemky v areálu o výměře 2 600 metrů čtverečních zatím ani nejsou volné. Město by muselo přestěhovat psí útulek, který ze zákona musí provozovat, je tam v nájmu veterinární klinika a pobočka farmaceutické společnosti Herbacos. Již na soukromých pozemcích stojí zdravotní laboratoře.

„Jako zásadní problém vidím psí útulek. Máme už takové zkušenosti, že stěhovat takové zařízení je velmi problematické. Lidé z okolí vždy protestují. Bojí se hluku. Dokud toto nezařídíme, není možné jednat dál,“ řekl zastupitel za ODS Petr Klimpl.