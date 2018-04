Horní Police je hitem v pornosvětě. Kvůli „nadržené policii“ v názvu

Prémiový účet pro každého v Horní Polici znamená tolik porna, že člověk mladší 68 let by se na všechno nestihl podívat, ani kdyby se koukal už od narození.

„Jste ponižováni, že má vaše město vtipný název? Pojďme všem vtipálkům ukázat, že žít v Anusu nebo Orgy není důvod k hanbě,“ vzkazuje PornHub lidem ve videu, které se stalo celosvětovým hitem a na jehož záběrech se mihne i českolipská ves. Prémiový účet s HD videi pak má být kompenzací za posměch.

„Je jasné, že faktury za elektřinu tu v řadě domů rapidně vzrostou,“ komentuje dárek jeden z místních lidí na Facebooku.

Vesnice je poutním místem

Spolu s Horní Policí pornoserver na seznam měst s přístupem do své databáze zařadil rakouskou vesnici Fucking, americké městečko For Dick, italskou La Vaginu, francouzský kanton Le Tampon a vesnici Pussy, kanadskou obec Dildo nebo německý Petting.

Kde se název Horní Police vzal Původně to byla Mariánská Police, později se o ní hovoří jen jako o Polici. Pedagog z katedry českého jazyka na Technické univerzitě Liberec Václav Lábus říká, že Police je běžné české pojmenování. „Známe řadu Polic, například tu nad Metují nebo Poličku. Jde jen o etymologii zeměpisného jména Police. Znamenalo to rovinaté místo,“ vysvětluje Lábus.

Všude tam se lidi dostanou k videům v HD kvalitě a s rychlejším streamováním. Všichni ostatní, kdo žijí ve zbytku světa, musí za prémiový přístup platit deset dolarů měsíčně a nebo se smířit s videi v nižší kvalitě a pomalejším načítáním.

Místní lidé to ale jako výsadu nevidí. Shodou okolností je totiž Horní Police díky zdejšímu obřímu kostelu Navštívení Panny Marie významným křesťanským poutním místem.

„Do obce díky křesťanské historii jezdí lidé ze širokého okolí, mnohdy i zahraničí. Označení Official PornHub premium places, kterým nás server počastoval, jistě není dobré ani v žertu a osobně si dokážu představit situaci, kdy bych to označil za hanobení jména obce,“ zlobí se místostarosta Horní Police Jiří Blekta.

Sám ale připouští, že název je skutečně dvojznačný a sám už musel jeho smysl rozkrývat.

„Několika zahraničním kolegům už jsem musel zvláště vysvětlit, že místo mého bydliště nemá s policií nic společného. Slovo „horní“ ale nikdo neokomentoval,“ říká místostarosta.

PornHub je chytrým marketingem proslulý, říkají odborníci

Odborníci na marketing poukazují, že smyslem celé akce je pouze reklama na pornoserver samotný. Ten je totiž proslulý chytrým marketingem. Třeba na apríla se před několika lety přejmenoval na CornHub a náhledy všech hanbatých videí změnil na kukuřice v sexy pózách. Proslul i kampaní na podporu rozmnožování pand nebo na nejdelší skluzavku plnou lubrikačního gelu.

„PornHub je chytrým marketingem proslulý. Je to v podstatě jediný zástupce svého druhu, který dokáže proniknout do médií hlavního proudu. Zjišťoval například, jak klesl zájem obyvatelů Havaje o porno po falešném raketovém poplachu, kdy lidé prchali do krytu. Jeho práce s lechtivými statistikami je mediálně vděčná zvlášť v období, kdy se nic neděje. A PornHub to dobře ví. Horní Police je přesně strategie v tohle duchu, provozovatel ví, že tím získá pozornost po celém světě. Je to nutné brát s nadhledem a dokonce si myslím, že by to Horní Police mohla šikovně využít v žertovném duchu,“ míní Filip Rožánek, mediální analytik z časopisu Marketing & Media.

Eva Wagner z mediálně analytického serveru MediaHub si myslí, že název obce není tak prvoplánově sexuální jako třeba Fucking nebo Pussy a proto kampaň brzy vyšumí do ztracena.

„Kampaň ovšem na sociálních sítích velmi zaujala, takže kdoví, možná to do jejich obce naláká nějaké senzacechtivé turisty,“ říká Wagner.

Slávu vesnice vítá i liberecká pornoherečka

Jednou z nich zcela určitě bude původem liberecká pornoherečka Barbara Bieber, jejíž nejsledovanější video na PornHubu už vidělo 58 milionů lidí. „Oni mají originální produkční nápady a jejich podání reklamy je originální. A já když budu moct, určitě podpořím tuto propagaci svou aktivitou a přispěji nějakým vymazleným úlovkem,“ přislíbila Barbara.

Horní Police o takové návštěvníky ale nestojí. „Myslím, že by to víc lidí pobouřilo, než oslovilo. Spojení naší obce s aktivitami pornoprůmyslu nám nedělá radost,“ posteskl si místostarosta Jiří Blekta.